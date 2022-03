Jesé Rodríguez da el paso definitivo con Aurah Ruiz sorprendiéndola con una llamada en directo

La semana pasada Aurah Ruiz se convertía en la nueva integrante de La casa fuerte. Un concurso que no empezaba del todo con buen pie para la canaria debido al escándalo que había tenido lugar unos días antes, cuando había descubierto a su pareja, Jesé Rodríguez con otra chica en una fiesta. Algo a lo que no ha podido dejar de dar vueltas desde que comenzó su aventura en el reality. Entre tanto sufrimiento, ocurrió la sorpresa que Aurah Ruiz jamás hubiera imaginado: la intervención de Jesé en el programa mediante una llamada en directo. El futbolista quería hablar con ella y, aunque siempre ha querido mantenerse al margen del mundo mediático al que Aurah pertenece, en esta ocasión, el fin parecía merecerle tanto la pena como para dejar a un lado su rechazo a la televisión y demostrar a la madre de su hijo que es el amor de su vida.

Aurah no podía salir de su asombro al escuchar la voz de Jesé al otro lado del teléfono, sobre todo, teniendo en cuenta que Amor Romeira habría confirmado hace unos días que el futbolista habría puesto a la canaria en la difícil situación de decidir entre él o la televisión. Razón por la que esta llamada tendría un doble de sentido para la concursante de La casa fuerte, ya que, más allá de ser su primera aparición televisiva en este tipo de programas, podría ser interpretada como la aceptación definitiva del futbolista hacia la profesión de ella.

"Ya que estás ahí dentro, tienes que ganar ese concurso. Todo está bien. Si estás ahí, continúa y lucha hasta el final. Si no estás bien, no tienes por qué seguir", le decía Jesé a través del teléfono. "¿Quieres que luche?", le preguntaba Aurah, a lo que el canario respondió: "A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás". Sin embargo, ella le dejó bien claro que tenían una conversación pendiente, aunque ese no era el momento ni el lugar. "Ya lo sé, mi amor. Pero ya que estás aquí, tienes que hacerlo bien", respondía Jesé. Una frase a la que Aurah respondía con un tajante: "¿Tú lo vas a hacer también bien?”. Sin dudarlo ni un instante, el futbolista dijo: "Siempre". Además, este no fue el único mensaje contundente que la canaria lanzó a Jesé, ya que aprovechó la ocasión para hacerle una advertencia: "No dejes que ninguna persona haga daño a la familia".

Jesé Rodríguez confiesa su amor por Aurah en directo

Jorge Javier tampoco daba crédito ante la presencia de Jesé por primera vez en televisión y el futbolista le permitió que le hiciera una pregunta, eso sí, tan solo una. "Vosotros estáis muy enamorados, ¿verdad?", le preguntó el presentador. "Por mi parte, siempre", aseguró Jesé. "¿Incluso cuando no estabais juntos?", continuó Jorge, mientras que Jesé dejaba claro con una sola frase que tenía intención de ser cordial pero no de dejarse entrevistar: "Eso ya son dos preguntas, no una". "Muy enamorado tienes que estar para haber hecho esto", le decía Jorge Javier. "Pues para que veas", afirmó el futbolista.

Una confesión de amor en directo totalmente inesperada y que tranquilizó mucho a Aurah Ruiz, quien no disimuló la felicidad (y la sorpresa) que sentía por haber recibido la llamada. Además, Jesé aseguró que siguen estando juntos y que en el momento en el que la canaria ingresó en el reality también seguían siendo pareja. Algo que Aurah admitió que había ocultado: "No dije nada. Yo tuve una conversación con él y justo antes de entrar hablamos que sí, pero que había cosas que hablar por todo lo que había pasado."

Una vez finalizada la llamada telefónica, Aurah explicó lo que pensaba, aún sin salir de su asombro por lo que acababa de ocurrir en el plató. "Yo tengo muchas cosas que preguntarle. Yo le quiero pero no se me olvida lo que ha pasado. Es algo que no quiero exponer más aquí, sino que lo quiero llevar más a mi terreno personal. Por eso no se lo he preguntado, pero yo con esto creo que me sobran las dudas porque si no hubiese querido no hubiese entrado en el programa. Estoy flipando porque lo que él quería era que no le relacionasen con mi mundo y yo quería mantener ese respeto. Aunque no lo he hecho", explicaba.

