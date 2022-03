Sonia Monroy, última expulsada de 'La casa fuerte', da paso a Aurah Ruiz como nueva concursante

La última gala de La casa fuerte volvió a dejar una pareja de concursantes rota. En esta ocasión fue Sonia Monroy la elegida por la audiencia para abandonar el reality, salvándose Tom Brusse y Sandra Pica, así como el recién llegado Tony Spina, quien después conoció a la que se convertiría en su nueva compañera dentro de la casa. Sonia Monroy se despidió contenta por poder reencontrarse con JD, su marido previamente expulsado, pero también muy agradecida con sus compañeros. En especial con Albert, a quien le regaló una estatuilla de Premio Óscar al mejor amigo de La casa fuerte. Sin embargo, la gran sorpresa llegaba al descubrirse que la nueva participante del reality es Aurah Ruiz, justo después de haber vivido una semana llena de escándalos por una supuesta infidelidad de Jesé Rodríguez con Rocío Amar.

Aurah Ruiz entra en La casa fuerte en un momento que ella ha definido como uno de los peores a nivel personal, ya que, la canaria supuestamente habría pillado in fraganti al padre de su hijo siéndole infiel con una amiga suya después de que hubieran dado otra oportunidad a su relación. Tal fue el escándalo que, la semana pasada, Aurah se convirtió en trending topic por esta historia con el futbolista. Así, sin tener muy clara cuál es su situación sentimental en este momento, la canaria entra en el reality para reencontrarse con muchas caras conocidas, algunas de lo más amables, como la de Tony Spina, y otras no tan amigas, como Marta Peñate, Asraf Beno o Samira, quienes no se mostraron muy alegres con su llegada.

Precisamente, su reencuentro con Tony Spina fue protagonizado por abrazos, besos y la notable ilusión de ambos por formar pareja dentro del concurso. De hecho, su amistad se remonta a otro programa en el que habían coincidido anteriormente y donde se desataron los rumores de que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Por esta razón, una de las miradas que permaneció más atenta a la complicidad de Tony al encontrarse con Aurah fue la de Mayka, la ex concursante de La isla de las tentaciones y actual pareja del italiano. Observando todo desde el plató y sin perder detalle, la murciana se mostró algo temerosa ante lo que estaba ocurriendo entre la nueva pareja de concursantes.

Sin embargo, Mayka no es la única que teme por la llegada de Aurah a La casa fuerte y es que, su aparición frente a todos sus compañeros vestida de Caperucita Roja resultó de lo más impactante. Tanto, que Tony no dudó en hacer una llamada de atención a sus compañeros masculinos, entre los que se encontraba Tom Brusse, bajo la mirada atenta de Sandra Pica, que ya ha tenido alguna discusión con él dentro de la casa por motivos de celos. El concurso está cada vez más marcado por las rencillas del pasado de sus integrantes.

