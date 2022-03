Rebeca consigue emocionar hasta a Lara Álvarez con su dura historia familiar

La casa fuerte está dejando a su paso peleas, confesiones y muchas anécdotas, pero también momentos de lo más emotivos. El último de ellos tuvo como protagonista a Rebeca Pous, que se enfrentó a las palabras seleccionadas especialmente para ella en El espejo del alma después de haber vivido un duro enfrentamiento con Aurah Ruiz, quien no quiso estar presente para escuchar el relato de su compañera. La cantante, que llegó a lo más alto con su éxito Duro de pelar, hizo un repaso por sus logros profesionales, pero fue al entrar de lleno en el terreno personal cuando no pudo evitar emocionarse. Rebeca hizo un repaso a los momentos más duros de su vida con los sentimientos tan a flor de piel, que ni siquiera Lara Álvarez pudo contener las lágrimas al escucharla hablar de cómo había dedicado su vida al cuidado de sus padres.

Fue escuchar la palabra "maternidad" y Rebeca se derrumbó. La catalana contó en un desgarrador testimonio cómo, para dedicarse a su familia, había desterrado la idea de poder formar la suya propia: "No me ha dado tiempo a crear una familia porque se me ha pasado la vida cuidando de mis padres y va a seguir siendo así. He dejado a un lado relaciones sentimentales… Yo he antepuesto mi madre a mi vida”, confesaba la concursante. Lejos de quedarse ahí, Rebeca continuó explicando sus vivencias hasta que consiguió el objetivo de la prueba, que no es otro más que los participantes sean capaces de abrir su corazón.

La cantante explicó que su padre estuvo enfermo durante 16 años antes de fallecer y, fue precisamente la triste historia de su pérdida lo que consiguió que la propia Lara Álvarez comenzase a llorar al escuchar las palabras de Rebeca: “Dejé mi carrera en América para volver y estar con ellos porque soy hija única, porque no tenemos familia y porque estábamos solos. Entonces, lo he tenido siempre muy claro, primero son ellos y luego lo que venga.” Una relación familiar que consiguió emocionar a todos los presentes y que concluía con una conexión telefónica de lo más esperada para Rebeca: con su madre. Una conversación reconfortante que la cantante agradeció enormemente al programa y que mostró el vínculo tan fuerte que existe entre ellas.

Rebeca: 'He sido pionera en muchas cosas en la música en el mundo'

Otra de las palabras a las que Rebeca tuvo que enfrentarse fue a la de "reconocimiento", que dio pie a que la cantante repasase todos sus logros profesionales: "Cuando nadie hacía música disco en castellano yo aposté por ella. Nadie creía en mí, pero como soy muy testaruda conseguí ser numero uno en España y muchos países del mundo", explicaba a Lara Álvarez. "He representado a España en Eurovisión siendo coautora, he hecho spots de cualquier cosa, para bien o para mal estar ahí", proseguía la cantante quien no dudó en terminar su discurso haciendo una crítica a la industria musical actual: "Sé que ahora están de moda otros personajes con más seguidores, pero los artistas de verdad nos nutrimos de ponernos delante del público."

