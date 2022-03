La boda de Isa Pantoja, en el aire por las constantes peleas y las dudas de su novio

Isa Pantoja y Asraf Beno entraron a formar parte de La casa fuerte cuando estaban recién prometidos y muy seguros de su amor. Sin embargo, la convivencia dentro del reality y la tensión que rodea a la hija de la tonadillera a causa de la disputa familiar entre su madre y su hermano, han provocado que las discusiones entre ellos sean cada vez más frecuentes y de mayor intensidad, la última de ellas este fin de semana. De hecho, no han sido pocas las críticas que ha recibido el modelo por la forma en la que trata a Isa Pantoja en un momento tan delicado para ella. Un cúmulo de problemas ha provocado que Asraf se venga abajo y que, en una conversación con Rebeca y Cristini, haya confesado que tiene dudas sobre si seguir adelante con su compromiso con Isa Pantoja.

Entre lágrimas y acusando directamente a la familia Pantoja de la mayor parte de los males de su relación de pareja, Asraf Beno se desahogaba sin tapujos sobre cómo se siente respecto a su boda: "Estoy decepcionado. Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas...", comenzaba. Entre sus principales argumentos, el modelo dice encontrarse muy dolido con Isa Pantoja porque "le deja en vergüenza delante de toda España", ya que, “no le defiende”. Unas declaraciones que llegan después de que él incluso hablase sin ninguna censura sobre qué piensa realmente de Isabel Pantoja, su futura suegra, y que Isa dijo que podía llegar a entender. Pero la cosa no ha quedado ahí y, haciendo hincapié en la situación familiar de Cantora, ha dicho textualmente que los Pantoja son "una mierda de familia", explicando que le han hecho sufrir en muchas ocasiones. Algo que ya dejó muy claro cuando explicó, por ejemplo, que se había sentido menospreciado con respecto a Omar Montes, el ex novio de Isa. "Si te empezase a contar una tras otra y tras otra, me dirías Asraf, no sé por qué sigues", le decía a Rebeca.

Además, en su discurso ha acusado a su prometida de dejarse influenciar por otras personas en lo que respecta a su relación, acusaciones que lanzaba directamente hacia Belén Esteban: "Ha ido a la tele y ha ido Belén Estaban a comerle el coco y le ha hecho caso. Le viene Belén 'no, de este no te fíes'. Y ya está, pues si no nos entendemos, cada uno por su camino", sentenciaba Asraf después de haber tenido una enorme discusión con Isa en la que ella, precisamente, le explicaba que La casa fuerte no era su máxima prioridad en ese momento: "Hoy mi problema no es ni el concurso, ni los puntos, ni Marta, ni nada. Para mí mi problema es mi madre, ¿lo entiendes? Mi problema es mi madre, mi madre y mi madre, y de ahí no me salgo", le reprochaba a su novio desesperada.

Tal ha sido el enfrentamiento que, según afirma Socialité, la hija de la tonadillera y su novio no se hablarían desde entonces. Hasta tal punto que, Isa Pantoja estaría replanteándose si cancelar la boda apenas unos días después de que un mensaje de su hermano Kiko Rivera diciéndole que no se perdería el enlace por nada del mundo le alegrase su estancia en el concurso. Una pelea en la que prácticamente la totalidad del resto de compañeros de La casa fuerte parecen haberse posicionado del lado de Isa, incluida Marta Peñate, quien protagonizó otra enorme pelea con Asraf por defender a su prometida.

