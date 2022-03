'LA CASA FUERTE 2' Aurah Ruiz se derrumba al hablar de su hijo: 'He vivido cosas que no le deseo a ninguna madre' La concursante fue incapaz de enfrentarse en directo a las infidelidades de Jesé

Aurah Ruiz entró en La casa fuerte en plena polémica por una infidelidad de Jesé y, desde entonces, han sido muchas las emociones que ha vivido la canaria dentro del reality. Un cúmulo de sentimientos a los que ha tenido que hacer frente en una de las pruebas más populares del concurso, El espejo del alma, donde los participantes se sinceran sobre los aspectos más personales de su vida dejando los sentimientos a flor de piel. En esta ocasión, Aurah ha tenido que enfrentarse a varios de los aspectos más dolorosos de su día a día: la maternidad, la infidelidad y las críticas. Unas palabras ante las cuales la canaria no ha podido evitar derrumbarse con un doloroso testimonio sobre la enfermedad de su hijo: "No le deseo a ninguna madre pasar por lo que yo he pasado", explicaba ante Lara Álvarez.

Después de afirmar que la gente no ve en ella lo que realmente es y confesar que se muestra mucho más fuerte de lo que en realidad es, Aurah Ruiz ha tenido que hacer frente a la palabra "Madre" plasmada sobre su espejo. Nada más verla, ha estallado en un profundo llanto mientras explicaba el gran sufrimiento que ha significado para ella la experiencia de su maternidad, afirmando que, prácticamente hasta este momento, no había podido sentirse madre como tal, ya que, según ella, su papel se parecía más al de "una enfermera".

"Esto es lo que más me duele en mi vida, haber sido madre de la forma en que me tocó serlo, que mi hijo tenga que pasar por lo que pasa (…) Mi hijo ha estado diez meses ingresado en un hospital, he vivido cosas que no se lo deseo a ninguna madre en el mundo", explicaba llena de dolor y sin parar de llorar. Un relato que concluía con una demostración de fortaleza maternal, de una forma tan contundente como dura: "He tenido que hacer muchas cosas para que mi hijo pueda salir de la mierda de vida que le ha tocado". De hecho, en lo que respecta a la palabra "Miedo", Aurah confesó que, aunque lo siente a diario, es algo no se puede permitir, precisamente por proteger a su hijo.

Una vida complicada que no ha estado libre de críticas, otra de las cuestiones que le presentaba la prueba. La propia Aurah confesaba que se había sentido criticada desde siempre, soportando malos comentarios desde pequeña, pero que todo había ido a más cuando comenzó su relación con el futbolista canario Jesé: "Me han criticado mucho por estar con él, me acusaban de estar con el padre de mi hijo por dinero", revelaba la concursante, asegurando que eso no es verdad.

Aurah Ruiz prefiere no dar su opiniones sobre las infidelidades de Jesé

Otra de las palabras que se encontró fue "Infidelidad", más presente que nunca en su relación con Jesé tras el escándalo vivido recientemente y en el que Aurah le pilló junto a una de sus amigas. Un asunto que, según hablaron en la llamada telefónica con la que el jugador sorprendía a la concursante la semana pasada, aún deben tratar en persona. Sin embargo, Aurah Ruiz ha dejado muy claro que ella no tiene nada que decir sobre esa palabra. Es más, la canaria ha afirmado que esa palabra no merecía que ella perdiera ni un segundo de su tiempo hablando sobre ese tema. Una fortaleza aplaudida por Lara Álvarez, quien anunciaba el fin de la prueba para Aurah.

