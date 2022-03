Así ha reaccionado Aurah tras conocer el despido de Jesé

Aurah Ruiz entró en La casa fuerte después de haber vivido un tremendo escándalo causado por una infidelidad de Jesé Rodríguez, tema que se convirtió en uno de los más comentados del momento después de que la pareja hubiera retomado su relación. Con el fin de zanjar cualquier rumor, el futbolista sorprendió la semana pasada a la madre de su hijo llamando por teléfono en directo al reality, dejando atónitos a todos los presentes, ya que, se trataba de la primera vez que el deportista participaba en alguna de las apariciones televisivas de la canaria. Unos días después, parece que el futuro profesional de Jesé en el Paris Saint-Germain vive un momento incierto y son muchas las voces que apuntan precisamente a esta llamada como detonante del posible despido, algo que Aurah ha negado rotundamente.

En la última gala del concurso, Aurah Ruiz ha tenido que hacer frente a varias imágenes que no le han resultado muy agradables, ya que en diversos medios deportivos señalaban que la llamada del futbolista canario a su pareja no habría sido de agrado para su actual club. Unas palabras que Aurah no dudó en desmentir tajantemente: "Yo tengo que decir que esta noticia no viene siendo por esto. No ha sido a raíz de esto. Quizás era la salida que él quería. Poder estar en un equipo donde le den minutos y jugar, donde ser feliz", explicaba librando a su participación en el reality de cualquier responsabilidad posible sobre la carrera de Jesé Rodríguez.

Aurah Ruiz responde contundentemente a Rocío Amar

Sin embargo, las imágenes sobre el futuro profesional de Jesé no han sido las únicas a las que la concursante tuvo que hacer frente, sino que también tuvo que hacer frente a los problemas personales. Unas declaraciones protagonizadas por Rocío Amar, quien lleva varios días afirmando en Hombres y Mujeres y viceversa que ha tenido una relación con el jugador del PSG y, además, que el fubolista canario no es leal a su pareja.

Unas palabras que despertaron el enfado de Aurah, quien acusó a Rocío de buscar notoriedad en televisión y querer lucrarse a costa de una historia que no es suya. "Ella se encargó de hacer público esto. No le quito peso a él pero me parece vergonzoso lo que está haciendo ella. Ella lleva un año intentando salir en la televisión", explicaba. Además, la canaria afirmó no tener ninguna duda sobre que las palabras de Rocío no eran auténticas e insistió en dar una oportunidad a Jesé y confiar en que entre ellos no había pasado nada: "Él me ha prometido que no tuvieron relaciones. Yo no me la voy a creer a ella porque si ha pasado esto se sienta a contarlo todo, se está lucrando, y le voy a dar el voto de confianza a él". Una vez más, aprovechó para agradecer al futbolista su llamada telefónica de la pasada semana, un gesto que Aurah ha considerado un gran detalle.

