Los celos se apoderan de Asraf: cree que Isa Pantoja pudo tener un 'affaire' con Efrén

La casa fuerte ha vuelto a ser testigo de una nueva discusión entre Asraf e Isa Pantoja, una vez más, causada por terceras personas. Aunque, en esta ocasión, el detonante real de la brutal pelea entre la pareja ha sido el ataque de celos que ha sufrido el modelo por la llegada de Efrén Reyero, el último concursante del reality y con quien se rumorea que la hija de la tonadillera pudo tener algo en el pasado. Algo que Isa Pantoja no para de desmentir a su novio, aunque en vano, porque pese a todos sus esfuerzos, éste no la cree. Sin embargo y desde el otro punto de vista, Efrén no es el único que asegura que entre la estudiante de derecho y él hubo un flirteo y hasta algún beso en una noche de fiesta, ya que, en el plató capitaneado por Sandra Barneda han sido varias las voces que han confirmado que esto ocurrió tal y como el primer tronista de Mujeres y hombres y viceversa narra.

Desde el primer momento Efrén aseguro que había tenido muy buena sintonía con Isa y, nada más terminar la gala en de su presentación, Asraf preguntó a su novia si había habido más que palabras entre ellos. Los celos se apoderaron del modelo hasta tal punto que no paraba de preguntarle por detalles de aquella noche "¿Ese es el día que desapareciste?", le dijo delante de algunos de sus compañeros. "No. No es la noche que desaparecí hasta las seis. Ha dicho que yo me fui por mi lado y él se fue por el suyo", respondía Isa, visiblemente harta de la situación. Todo, mientras paralelamente Efrén relataba su versión de los hechos a Tony Spina.

La conversación entre Isa y Asraf cada vez fue adquiriendo un tono más elevado e, incluso, él llegó a sugerir a la hija de Isabel Pantoja la posibilidad de denunciar a su nuevo compañero si lo que estaba diciendo era realmente falso como aseguraba su prometida. Fue tal la tensión que Tom Brusse, presente en la pelea, le aconsejaba a Asraf: "Pero a ver, tú tienes que creer a tu mujer". Una sugerencia a la que el que fuera Míster Universo respondió negando de forma tajante, diciendo que él ya no confía en nadie. Incluyendo a Isa Pantoja.

Isa Pantoja estalla ante la desconfianza de Asraf

Fue en ese momento en el que Isa Pantoja puso el límite al interrogatorio de su novio, hablando del mal momento en el que se encuentra su relación sentimental con continuas broncas dentro del reality, discusiones por los problemas familiares de los Pantoja, así como, dudas en cuanto a la continuidad de la boda por parte del modelo."Te puedo hasta decir la imagen que la gente tiene de ti. Que te han dicho que bajes el nivel, que no pelees tanto, que estés bien conmigo, que nuestra relación está un poco a la virulé...", le explicó Isa. Algo a lo que Asraf contestó con un ataque e involucrando de nuevo a miembros de la familia: "¿Pero entonces tú me estás favoreciendo o perjudicando? ¿Por eso mi hermano me ha dicho que me separe de ti? ¿Qué clase de novia tengo que la gusta que tenga mala imagen?"

Isa Pantoja interpretó esa réplica de su novio como una imposibilidad de llegar a un entendimiento con él, por lo que decidió levantarse y dar por zanjada la discusión. Una actitud que fue muy aplaudida en el plató, ya que, Asraf ha sido muy criticado durante las últimas semanas por la actitud que muestra hacia Isa.

Sin embargo, Efrén no es el único que asegura que entre Isa Pantoja y ella hubo algunos besos durante una noche de fiesta cuando ella ya había comenzado su relación con su prometido. En el plató, María Jesús Ruiz aseguró que ella estaba presente esa noche y que vio a la hija de la tonadillera besándose con Efrén en una escena en el que también participaba Kiko Jiménez, que por aquel entonces aún no era pareja de Sofía Suescun. La gran duda es si es Isa Pantoja quien dice la verdad o, por el contrario, si la versión de Efrén es la buena.

