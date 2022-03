Isa Pantoja, molesta por las duras críticas de Asraf hacia su familia

Isa Pantoja y Asraf Beno forman una de las parejas que más está dando que hablar dentro de La casa fuerte, donde sus discusiones y sus constantes idas y venidas están poniendo de relieve los puntos débiles de la relación. Comportamientos, marcados en gran parte por el conflicto entre la familia Pantoja, que están consiguiendo que el futuro yerno de la tonadillera se gane numerosas críticas por su actitud hacia su prometida, las últimas por parte de Anabel Pantoja. Este cúmulo de tensiones que hizo estallar a Asraf Beno, que terminó lanzando unas críticas muy duras hacia su futura familia política, a la que calificó como "familia de mierda" llegando a poner en duda su futuro enlace con Isa y sobre las cuales su protagonista ha tenido una seria conversación con su prometido.

Cuando Isa Pantoja vio las imágenes en las que Asraf se quejaba del trato recibido por su familia política, la hija de la tonadillera no dudó en disculparle y excusarle, sacando la cara por su novio y explicando que lo único que realmente le molestaba era que hablase de la posibilidad de cancelar su boda. Sin embargo, las cosas han sido muy distintas en la intimidad, donde Isa no ha dudado en pedir explicaciones a Asraf por sus duras palabras. "Si tú discutes conmigo, discutes conmigo pero no dices nada de mi familia", le reprochaba la estudiante de derecho quien continuaba recopilando frases de su novio para refutar: "¿Cómo que no te he dado apoyo en la tele si me he partido la cara con todo el mundo?", le decía.

Sin embargo, más allá de todo lo que haya podido molestar a Asraf, hay algo que Isa ha dicho a su novio que no va a tolerar: las faltas de respeto hacia su familia. "Me ha molestado lo de 'familia de mierda'. Imagínate que cojo y digo todo eso de tu familia... no te gustaría, ¿verdad?", explicaba Isa visiblemente enfadada y cansada de que el resto de miembros de su familia tengan presencia en su relación de pareja.

Finalmente, Asraf admitió su error. De hecho, inicialmente ni siquiera recordaba haber calificado así a los Pantoja, excusándose con que estaba pasando por un mal momento cuando lo dijo. El modelo pidió perdón a su novia y terminó ganándose de nuevo su cariño y hablando de sus planes de boda como si nada hubiera pasado. Una reconciliación que hizo que Jorge Javier quisiera ahondar un poco más en el estado actual de la relación entre ambos, preguntándole a Isa qué es lo que más le gusta de Asraf: "Siempre me comprende, intenta ponerse en mi lugar y aunque veas que él saca las garras con mi familia luego cuando yo tengo un problema con ellos nunca me pone en una situación complicada y me intenta facilitar las cosas. Es una persona que me ha dado mucha estabilidad y creo que con él me he empezado a sentir muy a gusto con todo el mundo y en especial con mi familia y otras personas que no tenía relación", confesaba la hija de Isabel Pantoja zanjando cualquier tipo de rumor o posibilidad de que su boda pudiera llegar a anularse.

