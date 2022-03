Así ha reaccionado Isa Pantoja ante las dudas de Asraf sobre su futura boda

Isa Pantoja está viviendo muy intensamente el conflicto entre su familia desde el interior de La casa fuerte, una tensión que ha servido como detonante para algunas de las muchas discusiones que ha protagonizado con su novio, Asraf Beno, en el reality. Enfrentamientos que han llegado a ser bastante frecuentes, y han preocupado a otros concursantes, han alcanzado tal intensidad que, hace unos días, el modelo se desahogaba con sus compañeras explicándoles que tenía serias dudas sobre si seguir adelante con sus planes de boda con Isa Pantoja. Y es que, desde el principio del concurso, Asraf Beno ha explicado cuáles son sus sentimientos hacia Isabel Pantoja, su futura suegra, a quien ha acusado de faltarle el respeto en numerosas ocasiones. Ahora, ha sido Isa quien ha tenido que hacer frente a unas declaraciones de su novio en las que se refería a los Pantoja como "una familia de mierda", literalmente.

- Isa Pantoja explota después de una fuerte discusión con su prometido, Asraf Beno

VER GALERÍA

Isa Pantoja no ha dudado nunca en defender a su prometido frente a su madre, pese a la dureza de las palabras de él, y esta vez ha vuelto a sacar la cara por Asraf una vez más. La hija de la cantante ha tenido que enfrentarse a las imágenes en las que su novio explicaba que el mayor problema en su relación con ella era su familia política, haciendo hincapié en todo el sufrimiento que le han causado. Unas declaraciones ante las que Isa Pantoja ha reaccionado mostrándose totalmente comprensiva con su prometido, sobre todo, teniendo en cuenta el enfrentamiento actual entre su madre y Kiko Rivera. "Todas las cosas malas de mi familia se las ha tenido que tragar por mí y es difícil no soltar ese rencor, claro que le entiendo", decía Isa para excusarle.

Además, la hija de la cantante también intentó justificar el comportamiento de su prometido explicando que, en su opinión, Asraf tiene problemas de inseguridad que le hacen sentirse inferior y que llevan a este tipo de situaciones. Tanto se puso de su parte que, cuando Jorge Javier le preguntaba si había presenciado en alguna ocasión faltas de respeto por parte de Isabel Pantoja hacia Asraf, la joven contestaba con un contundente: "¡Claro!"

- Las duras declaraciones de Asraf contra Isabel Pantoja: 'Una madre no se comporta así'

VER GALERÍA

Asraf también puso en duda la continuidad de sus planes de boda

Sin embargo y pese a su templanza, lo que Isa Pantoja no ha llevado tan bien es el hecho de que Asraf haya puesto en duda sus planes de boda con ella, y sobre este asunto ha asegurado: "Se lo he pedido, yo no lo diría porque es la base. Doy por hecho que vamos a estar juntos, lo demás se puede solucionar. Le he dicho que no me diga eso porque me hace daño". Así explicaba Isa sus sentimientos cuando su novio, por culpa de un enfado o por un momento de rabia, mete sus planes de matrimonio por el medio. Pese a todo, Isa Pantoja ha insistido en que su prometido ha tenido que "soportar" muchas cosas y que ahora mismo, con todo lo que está pasando en su familia esto no le parece importante: "Después de la que se ha liado, esto no es nada", decía.

- Asraf Beno estalla contra Tony Spina y salen a la luz sus problemas del pasado

- Isa Pantoja contacta con Cantora, pero su madre no quiere ponerse al teléfono

- El emotivo mensaje de Kiko Rivera a Isa Pantoja: 'Yo estaré el día de tu boda'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.