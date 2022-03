La indirecta de Asraf a Samira que ha terminado en enfrentamiento

Cada día que pasa y las nominaciones se acercan, los concursantes de La casa fuerte se ponen mucho más nerviosos. Nadie quiere irse del reality de Mediaset y cada participante intenta realizar sus propias estrategias para que sus compañeros no decidan que su pareja deba someterse al televoto. Además, según pasan las semanas, algunos ven cómo sus aliados van disminuyendo y cómo dejan de ser tan amigos como al principio. Ese es el caso de Asraf Beno, quien va viendo pasar las semanas mientras sus enemistades crecen poco a poco. Si en la gala anterior, su propia novia, Isa Pantoja, le recriminaba su actitud acerca de algunos comentarios vertidos sobre su familia, ahora el marroquí echaba en cara a Samira que estuviera haciendo un bizcocho para todos para ganarse el favor de algunos de ellos y conseguir no salir a palestra. "¡Qué bien huele a bollo, ¿no?! ¿Qué pasa, es jueves?", preguntaba irónico el colaborador de Ya es mediodía al ver el dulce en el horno.

VER GALERÍA

Los celos se apoderan de Asraf: cree que Isa Pantoja pudo tener un 'affaire' con Efrén

"Hoy es martes", contestaba Tony Spina sin saber de qué iba el tema. Entonces, Sandra Pica le respondía que Samira, su compañera, era la artífice del bizcocho de chocolate, aunque el novio de Isa Pantoja ya lo sabía. "He hecho esta tartita para todos", expresaba muy contenta la extronista de Mujeres, Hombres y Vicerversa. "Ha habido un malentendido, aunque yo lo he entendido perfectamente con Asraf. Preguntó que quién estaba haciendo el pastel y que si era jueves como diciendo que estaba intentando sobornarles para que no me nominaran, pero el huracán Samira fue directa a preguntarle qué le pasaba", continuaba ella. "¿Por qué preguntas que si hoy era día de nominaciones y que si estaba cocinando para no salir nominada? ¡Quiero que me nominen y salir con vosotros!", confesaba la argentina a Isa y su novio.

VER GALERÍA

Samira confiesa a Sandra Pica que se besó con Tom Brusse antes de entrar en 'La casa fuerte'

Asraf aseguraba que no había dicho tal cosa y le cuestionaba a Samira si realmente esas habían sido sus palabras: "¿Estás segura de que yo he dicho eso? La gente se inventa las cosas". Isa intentaba echarle una mano a su pareja revelando que él no había dicho nada sobre las nominaciones, pero la extronista no les creía y continuaba con la disputa: "Vamos a salir nominados vosotros y nosotros y ojalá os vayáis", comentaba mientras se iba a su habitación. Pero la hija de Isabel Pantoja no quería dejar el tema así y añadía que a su compañera "se le iba la pinza". "Puedes decir las cosas de otra manera, no son formas de hablarle así a la gente. Ya sé desde el domingo pasado que vamos a salir nominados, no hace falta que me lo diga ella. ¿Qué problema hay?", comentaba sobre la argentina.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.