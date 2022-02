'El amor siempre gana': Aurah Ruiz y José Rodríguez se casan

A pesar de las últimas polémicas, Jesé Rodríguez ha sorprendido a sus miles de seguidores con el anuncio de su boda con Aurah Ruiz. Junto a varias fotografías de la pedida de mano en Dubái durante las pasadas navidades, el jugador de Las Palmas ha querido expresar lo contento que está de darse el 'sí, quiero' con la mujer que más quiere en el mundo. "Tu respuesta bebé es el comienzo de todo. Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mí para siempre. Que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos 'nosotros'", ha escrito el deportista, añadiendo que el día que hizo la propuesta a su novia fue el más especial y bonito de los que ha vivido junto a ella. Pero además, Jesé ha explicado que no ha sido fácil llegar hasta este punto porque han pasado muchos momentos buenos y malos de los que han tenido que aprender y que les han servido para finalmente hacerles más fuertes, más maduros y desear unir sus vidas hasta la eternidad.

En las fotografías puede verse cómo el jugador de Las Palmas se arrodilla en la arena de la playa, donde hay dibujado un corazón luminiscente de color rojo, frente al hotel Burj Al Arab y después de haber disfrutado de una noche romántica a la luz de las velas. Pero por si fuera poco, la mesa donde han cenado está rodeada de rosas y pétalos, farolillos y puede verse cómo los dos han disfrutado de la música de un violinista. "Aún recuerdo con mucha ilusión la primera vez que hablamos y guardo para siempre la primera vez que nos besamos", ha continuado relatando Jesé, dejando claro que nunca ha dudado de que es la mujer de su vida y que si fuera necesario y existieran otros universos, él la buscaría porque tiene "un corazón enorme y único".

"Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, por que sin ti nada tiene sentido… Eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino", ha expresado el jugador, que ha preferido dejar de enumerar más situaciones e instantes con ella porque prefiere empezar a escribir un nuevo relatado de su historia de amor. "El amor siempre gana", ha concluido junto a una instantánea en la que ambos se abrazan tras la respuesta positiva de la que fuera concursante de La casa fuerte, quien también ha expresado en sus perfiles sociales lo feliz que está. "Sinceramente no tengo palabras para expresar lo que realmente siento y realmente tú las sabes muy bien. Eso es lo único que importa porque lo demás no se lo tengo que demostrar a nadie más. Te amo", ha relatado Aurah.

La historia de amor entre Aurah y Jesé, que comenzó en 2016 cuando él todavía jugaba en el Real Madrid, ha estado llena de altibajos. La pareja, que tiene un hijo en común, puso fin a su relación tras la infidelidad del deportista con una exparticipante de Mujeres, Hombres y Viceversa. Desde entonces, su amor ha estado protagonizado por duras acusaciones, reconciliaciones y desencuentros. Pero después de haberse visto en los juzgados en varias ocasiones, se acabaron dando una segunda oportunidad y, aunque han vuelto a tener algún enfrentamiento que después han negado, parece que ahora todo marcha viento en popa.

