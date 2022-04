Aurah Ruiz habla por primera vez de la muerte de su hermana por negligencia médica

La influencer canaria Aurah Ruiz ha abierto su corazón como nunca para hablar de uno de los episodios más dramáticos de su vida. La ex concursante de Gran Hermano perdió a su hermana mayor por culpa de una negligencia médica, acaba de revelarlo por primera vez en su propio canal de Mtmad, Original Aurah, donde cada jueves comparte su vida con los internautas. En un video titulado 50 cosas sobre Aurah Ruiz, hablando con naturalidad de sus gustos, sus logros y sus fracasos, las alegrías y penas a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida, la novia de José Rodríguez ha hecho estas sorprendentes declaraciones: “Tenía una hermana que ya no está con nosotros, me da mucha pena porque fue por negligencias médicas, tendría tres años más que yo y seguramente nos llevaríamos muy bien, hubiéramos estado súper unidas”.

La canaria tiene otro hermano mayor, Gustavo, del que ya ha hablado en otras ocasiones, se lleva muy bien con él pero asegura que ambos son completamente diferentes "No se parece en nada a mi, es rubio con los ojos verdes", asegura divertida. Y es que según ha confesado, ella también tiene el pelo rubio, igual que su hijo Nyan: “Mi color natural es rubio, estoy completamente teñida, mis cejas morenas son también teñidas”

A punto de pasar por el altar junto al padre de su pequeño, con el que está viviendo una segunda y romántica oportunidad tras varios meses de disputas, la prometida del futbolista se encuentra en uno de sus mejores momentos personales y está dispuesta a compartir todos sus secretos. Ésta no ha sido la única revelación que ha hecho la canaria, también ha confesado su nombre real completo y sus verdaderos orígenes. Nació en las islas Canarias pero ninguno de sus padres era de allí: “Me llamo Aura Ruiz Ferrer, mi verdadero nombre no lleva H y aunque yo soy canaria, mi familia por parte de padre es andaluza, y mis abuelos eran italianos”, ha aclarado.

Algunos otros de los peores momentos de su vida que ha querido compartir ahora en esta sincera confesión son los que vivió de niña. Episodios como la pérdida de su mascota el mismo día de su cumpleaños, algo que la marcó para siempre o, más tarde, ya de adolescente, cuando al llegar al instituto el primer año fue acosada por los compañeros. La canaria ha confesado también que, a pesar de su estupendo físico, ella también fue víctima de bullying en su preadolescencia.

Aurah estudió para ser Técnico de soporte sanitario pero nunca ha ejercido, ha bailado como gogó de discoteca y asegura que le obsesiona conseguir un cuerpo perfecto. Pesa cincuenta y seis kilos y mide 1,71 centímetros, así lo ha asegurado en su confesión, saciando la curiosidad de sus cientos de seguidores, que no paraban de preguntarle estos concretos datos, confundidos porque parece “bajita” a través de la pantalla. También ahora nos hemos enterado de que su primer beso “fue con una chica” y “estuvo muy bien”. ¡La canarias es toda una caja de sorpresas!

