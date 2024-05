Las lágrimas de Laura M. Flores tras ser evacuada de 'Supervivientes' y escuchar un mensaje de sus hijos

Laura M. Flores tuvo que ser evacuada de la isla de Cayo Cochinos de Supervivientes debido a una fuerte caída mientras recogía leña. La hija de Kiko Matamoros sufrió un duro golpe en la espalda y fue trasladada de urgencia para ser atendida por los médicos, quienes valorarán si puede continuar o no en el concurso. La presentadora Sandra Barneda conectaba anoche con la concursante, que se encontraba guardando reposo tras el accidente. "Llevo unos días un poco mal, siendo también el Día de la Madre recordando mucho a mis hijos. Y el otro día fue el cumple de mi hijo y no pude saber nada de él", señalaba la influencer.

Lo que no imaginaba era la noticia sorpresa que recibiría momentos después. Tanto Laura M. Flores, como el resto de las concursantes que son madres en la isla como Aurah Ruiz y Blanca Manchón, volvieron a tener noticias de sus hijos y vivieron momentos de lo más emotivos que conmovieron a la audiencia. La sobrina de Mar Flores tiene dos hijos junto a su ex Benji Aparicio, Matías y Benjamín, de seis y dos años, respectivamente, y no pudo evitar ponerse a llorar al verlos.

"Qué mayor está el pequeño y Mati es que no deja de sorprenderme, es un campeón", señalaba emocionada. " Me estoy perdiendo mucho desde que estoy aquí, mi cabeza no puede más ahora", decía la concursante sin poder parar de llorar. Los pequeños ahora están al cuidado a tiempo completo de su padre, Benji Aparicio, con el que Laura no tuvo una separación del todo amistosa, pero él es quien ha hecho posible que le manden este mensaje por el Día de la Madre. Desde el plató el hermano de Laura, Diego Matamoros contaba que durante la ausencia de su madre ha podido ver a los niños. "Los dos están muy orgullosos de ella, ven el programa alguna vez a horas tempranas. El otro día estuvimos pasando el cumpleaños juntos y la echaban de menos, evidentemente", contaba.

Este mensaje supone una inyección de adrenalina para la modelo, que desea continuar su aventura en Honduras precisamente por los niños. Hace unos días se sinceraba en privado con uno de sus compañeros en el concurso sobre com o había sido su ruptura con el padre de sus hijjos. "Mi separación no ha sido lo más idílica posible", explicaba la concursante. Y seguía: “Yo todo esto se lo comento en privado a Kiko porque para mí ha sido muy complicado, muchos años en los que me he dejado de querer y muchas cosas, estoy en tratamiento”, confesaba. Laura M. Flores y Benji Aparicio pusieron punto y final a su historia de amor en 2023 tras siete años de relación. Una relación que ha estado marcada por las idas y venidas que les llevaron a distanciarse durante varios meses hasta en tres ocasiones. Ahora, la pareja vive separada tras siete años de amor y dos hijos en común.

Otra de las concursantes Aurah Ruiz, que es madre de un niño llamado Nyan, fruto de su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, recibió un emocionante vídeo de su hijo. "Te extraño tanto. Te amo, estás muy grande y muy guapo. Quiero abrazarte", señaló al verle. “Eres mi todo”, le dijo al su hijo de seis años, que sufre una enfermedad crónica que necesita vigilancia las 24 horas del día.

Por último, también hubo sorpresa para Blanca Manchón, que se quedó sin palabras al ver a sus tres hijos y descubrir que los dos pequeños, que son gemelos, ya han comenzado a caminar. "Te quiero muchísimo, eres el mejor hermano mayor", decía para su hijo mayor y no daba crédito con todo lo que estaba viendo en las imágenes: "Ay, que no sé quién es quién, pero estoy muy contenta".