Laura M. Flores da a luz a segundo hijo

¡Ya está aquí! Laura M. Flores ha dado a luz y no puede estar más feliz. La influencer y su novio, el chef Benji Aparicio, han aumentado la familia dando la bienvenida a su segundo hijo, al que han decidido llamar Benjamín, como su padre. "Me hace mucha ilusión y sobre todo a él, que tenía mucha ilusión por el nombre y también tiene que decidir", dijo la sobrina de Mar Flores en una de sus últimas apariciones públicas. El destino ha querido que el pequeño llegara al mundo el mismo día que su abuelo cumplía 65 años, y el colaborador se ha enterado en directo durante la emisión de Sálvame. "He visto a mi nieto, que es igual que su hermano y estoy feliz. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo", ha dicho Kiko Matamoros con lágrimas en los ojos, compartiendo también que el parto ha sido menos pesado que la otra vez. La fecha también ha coincidido con el cumpleaños de Martín, el hijo de María Pombo, gran amiga de la nueva mamá.

Laura ha cumplido su deseo de volver a ser mamá, ya que tal y como confesó a ¡HOLA!. "Es un sueño que siempre he tenido desde pequeña: formar una familia llena de amor y de niños corriendo a mi alrededor. Haber encontrado a Benji ha sido lo mejor que me podría pasar. Él me da tanto amor... Y ahora estos hijos... Realmente, no puedo pedir más", decía emocionada.

Desde el principio, la sobrina de Mar Flores no ha parado un solo día, aunque en la recta final ya se encontraba más molesta. "No puedo más. Tengo un dolor en las lumbares y en el coxis que me quiero morir. Y a parte debo tener falta de hierro porque últimamente estoy agotada", explicaba recientemente en su perfil personal, llegando incluso a decir que iba "a llorar del dolor". Pese a todo, Laura ha cumplido con muchos compromisos en su agenda en los que ha estado acompañada por otras amigas influencers y, además, se ha mantenido muy activa gracias a su hijo mayor, Matías, que ya tiene tres añitos. Unas horas antes de que se conociera el nacimiento de su pequeño, la hija de Kiko Matamoros contaba a sus seguidores que había comenzado el proceso y pedía que le desearan suerte.

Laura salía de cuentas el 27 de diciembre, tal y como adelantó Kiko Matamoros en un reciente entrevista a Europa Press, y le hacía especial ilusión que coincidiera con su cumpleaños. "Está previsto para el día de mi nacimiento. Pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Uno nunca sabe cuándo van a llegar los bebés", decía el colaborador de Sálvame, como loco por ver la carita de su nieto.

El bebé llega en un momento muy especial para la familia Aparicio-Matamoros. Hace unas semanas, la pareja se mudó a una nueva casa de dos plantas en Aravaca, a las afueras de Madrid, y no pueden estar más felices con el cambio. "Aunque siempre una mudanza son momentos de agobio, he de reconocer que esta ha sido de diez. Ya llevo dos mudanzas en dos embarazos diferentes y esta, sin lugar a dudas, ha sido la mejor", dijo la influencer a sus seguidores a las puertas de su nuevo hogar. De hecho, ha compartido orgullosa varias imágenes en las que muestra algunos de sus rincones preferidos, donde puede verse la decoración que han elegido, los muebles...

Más felices que nunca

Laura y Benji comenzaron a salir en 2016 y dos años más tarde, el 2 de mayo de 2018, se convirtieron en padres por primera vez. La felicidad por su paternidad no fue suficiente para continuar juntos y, ocho meses después del nacimiento de Mati, se separaron. Fue a finales de 2019 cuando se reconciliaron, hasta que en abril volvieron a poner fin a su relación. ¡HOLA! contó en exclusiva la ruptura de Laura y Benji, que llevaban tiempo intentando superar una crisis de pareja. Los rumores de la posible separación acechaban a la sobrina de Mar Flores desde varios meses atrás y fue él el que tomó la decisión de romper. El entorno de Laura aseguraba entonces que se encontraba "destrozada" y "totalmente rota" porque, para ella, el final de la relación con el padre de su hijo había supuesto un golpe muy duro. Sin embargo, en un inesperado giro de los acontecimientos, Laura descubrió que esperaba su segundo hijo con Benji cuando estaba a punto de entrar en su segundo mes de embarazo.

La noticia sirvió para que la pareja superara una vez más sus diferencias y se dieran una nueva oportunidad. Esta vez, el chef y la influencer están viviendo una nueva etapa con mucha ilusión, especialmente por la llegada de su segundo bebé. "Cuando comenzó la pantedemia, Benji y yo tuvimos clarísimo que era el momento perfecto para darle un hermano a Matías, y así lo hicimos. Nos enteramos en un pequeño impasse en la relación y ahora ambos estamos muy ilusionados con su llegada, aunque el que no puede esperar más es Matías, cada mañana me pregunta cuántos días faltan para que nazca su hermano", nos contó.

