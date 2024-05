El duro enfrentamiento de Ángel Cristo y Aurah Ruiz que desató el peor momento en 'Supervivientes'

Las diferencias entre Aurah Ruiz y Ángel Cristo escalaron hasta alcanzar una gran tensión en la última entrega de Supervivientes, una pelea que tendría una reacción inesperada de parte de Ángel con consecuencias igualmente insólitas. El concursante abandonó la playa y se saltó el perímetro impuesto por la organización, que tuvo que recurrir a los efectivos de la Fuerza Naval de Honduras para que le buscaran. Tres horas desaparecido, con el consiguiente riesgo para su seguridad, que ha provocado su inmediata expulsión disciplinaria del concurso. "Supone una extrema peligrosidad porque es una zona que está llena de barrancos, oquedades en el terreno, fauna salvaje… y por tanto esto pone en peligro su vida y la del operativo que tuvo que participar en su búsqueda" dijo el presentador Carlos Sobera. ¿Qué ocurrió realmente en el enfrentamiento entre los concursantes para que Cristo abandonara la playa de esa manera?

Aurah y Ángel participaron en el Puente de la Concordia, un espacio destinado a limar sus diferencias, pues no han sido pocas las ocasiones en las que han chocado durante el programa. "A la guerra no se viene con tambores sino con la artillería pesada" comenzaba Aurah, una clara advertencia de la tormenta que se cernía sobre ellos. Aurah acusó a Ángel de ser un veleta y de "ir cambiando de bando para salvarse". Le reprochó que intentara acercarse a ella para acordar las nominaciones y que luego se saltara lo pactado. "Cuando empezó el día de hoy en esta gala has dicho lo contrario, que tanto Blanca como yo nos acercamos a ti para hacer las paces y para nominar contigo, y ha sido totalmente al revés. Quiero que admitas públicamente que viniste a mí a hacer las paces, decirme que somos la resistencia y que estamos juntos y que ibas a nominar a Arkano. Eso fue lo que pasó" dijo.

Arantxa del Sol, del emocionante reencuentro con su hija en el plató de ‘Supervivientes’ a su conflicto con Ángel Cristo

Él negó estas afirmaciones y le respondió. "Ella envió a Blanca (Manchón) para decirme que a pesar de lo que hubiese pasado entre nosotros seguíamos con la nominación a Arkano, pasase lo que pasase". Aurah le pidió entonces que lo jurara por su hija y él siguió con su versión. "Eres un mentiroso y está Blanca de testigo" dijo ella elevando la tensión. Él la calificó de "superficial" e "individualista" y ella le replicó que "al menos ella es famosa por sí misma y no por su familia". Siguieron enfrentándose durante todo este cara a cara, una tensión que continuó en la playa.

El comentario que le hizo explotar

A Ángel se le caía un azucarillo al suelo y ella le reprendía, así que él le dijo que podía recoger los granos de arena. "A mí me respetas" le espetaba ella. "¿Me respetaste tú llamándome desequilibrado?" respondió él, que añadió que tiene el valor para mirar hacia adelante y no pisar a nadie. "Yo no nombro a mi hijo para ponerlo delante de una mentira. Tú has jurado por tu hija. Vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año treinta veces. Me cuadra. Pobre madre". Ante la mención de su hija, nacida en 2017, Ángel estalló. "No vuelvas a hablar de mi familia nunca más. No tienes ni idea". Ella dijo que quería denunciarle y él respondió: "Sí, sí porque es lo único que sabéis hacer las mujeres. Pisar a los hombres". Palabras ante las que el resto de compañeros le recriminaron su actitud.

Arancha del Sol, apartada de 'Supervivientes' diez días después de su expulsión

Ángel estaba fuera de sí. "Me has hecho jurar por mi hija en un puente. Tú sacaste a mi hija en un puente. Es verdad y no tengo nada que esconder. Eres de lo peor que hay. No me voy a cansar, que me eche la gente. Eres una desgraciada" repitió. "Yo hace dos años sufrí un ictus por firmar un artículo engañado. Que nunca tenía que haber firmado, y yo me he arrepentido siempre. Ella no tiene que volver a nombrar a mi hija. Mi concurso aquí ha terminado. Yo salí inocente de una denuncia, que casi acaba con mi vida este año" dijo, para justificar su actitud con las mujeres. Abandonó furioso la playa y se saltó los límites impuestos por el programa, que se vio obligado a buscarle durante tres horas.

Aurah fue sancionada por su comentario

A pesar de que Aurah pidió perdón y se avergonzó de su actitud y que Ángel también entonó el mea culpa tras su desaparición, la organización ha tomado medidas. Carlos Sobera afeó el comentario de Ruiz sobre la hija de Ángel, asegurando que a los menores hay que protegerlos y le dijo que recibirá una nominación directa. Luego comunicó que él también sería sancionado, a lo que Cristo respondió con cierto disgusto recordando que está al límite y hablando del altercado con Arantxa del Sol y cómo ella continuó en el programa hasta que lo decidió el público. Cuando conoció su expulsión sin embargo manifestó tranquilidad apuntando que en realidad quería abandonar la isla. Sin duda fue esta una de las noches más complicadas de las que se han vivido en Honduras en esta edición.