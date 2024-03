Así han sido los regalos por el Día del Padre que han recibido en 'Supervivientes'

El Día del Padre se ha celebrado también en Honduras. Supervivientes 2024 no ha querido olvidarse de una fecha tan especial como el 19 de marzo y ha trasladado a los que son padres en el concurso -Javier Ungría, Pedro García Aguado, Ángel Cristo y Mario González- las felicitaciones de sus hijos. Este detalle ha dejado momentos muy emotivos durante el programa en el que hemos visto cómo el exmarido de Elena Tablada se emocionaba al ver un dibujo de su hija Camila, de tres años, o el hijo de Bárbara Rey recibía la felicitación de la hija de su pareja, y no de la suya por motivos ajenos al programa.

El primero en recibir la felicitación ha sido Javier Ungría. El empresario, visiblemente nervioso, abría el sobre que contenía el regalo de su pequeña, que el próximo mes cumplirá cuatro años y para él lo es "todo". "Me parece increíble, me tiembla la mano bastante", decía mientras mostraba el dibujo de su hija con las palabras "mi padre, mi héroe". A ella le quiso mandar un mensaje: "Que me perdone si en alguna ocasión no he sido el padre que ella se merece, espero que sí y que voy a estar con ella toda la vida y todo lo que necesite y todo lo que haré en la vida será por ella". La sorpresa no se quedó en el dibujo, hubo un mensaje de voz que le hizo emocionarse aún más en el que su hija le decía: "Felicidades papi, te quiero mucho". Javier quiso agradecer el gesto a la persona que ha hecho posible que el mensaje de su hija llegue hasta Honduras, refiriéndose a Elena Tablada ya que sin su consentimiento no habría podido disfrutar de ese detalle lleno de cariño.

Pedro García Aguado, el exwaterpolista español, recibió la felicitación de sus hijas Natalia y Claudia a través de una conexión en directo. Nada más verlas se refirió a ellos como el "motor de su vida". "Casi nos haces llorar antes de empezar. Te queremos muchísimo. Estamos muy, muy, muy orgullosas de ti, no te lo puedes imaginar. Lo estás haciendo muy bien papá, de verdad", comenzaba el mensaje. "Eres el mejor, todos estamos super contentos contigo, super orgullosos de ti. Aquí está todo genial, estamos super felices de verte luchar, has luchado toda la vida. Eres un supervivientes de la vida, papá, esto es menos, puedes con todo. Siempre para adelante", era la inyección de moral para seguir a tope en el concurso.

Mario González, el que fuera participante de La isla de las tentaciones, no ha podido evitar ponerse a llorar al escuchar el mensaje que le había grabado su hijo Hugo, de cinco años, nacido de su relación fallida con Sheila González. Unas palabras que ha acompañado de un dibujo de una playa, un coco y la frase: “Te quiero papá”.

Ángel Cristo Jr. ha sido el último en recibir la felicitación. El hijo de Bárbara Rey no ha podido escuchar un mensaje de su hija, por cuestiones ajenas al programa, pero sí ha recibido uno de la hija de Ana, su pareja, a la que considera como suya propia. "Ella sabe que yo intento hacer de padre y cuidarla exactamente igual que a mi hija, para mí es ya mi hija y lo va a ser toda la vida y la voy a cuidar siempre exactamente igual que a mi pequeña”, señalaba.

Ángel lamentaba no haber podido escuchar la voz de su hija, fruto de su matrimonio con su ex, con quien tuvo un difícil proceso de divorcio. "Me gustaría decirle a mi hija que es muy pequeña para que entienda que son cinco años en los que no le han dejado nunca pasar el Día del Padre conmigo y lo que quiero decirle es que estoy aquí por ella, porque es el amor de mi vida y para volver a estar juntos y que nunca nada ni nadie nos vuelva a separar. Te amo hija", le dedicaba.