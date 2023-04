Elena Tablada celebra el cumpleaños de su hija Camila en pleno proceso judicial con Javier Ungría

Loading the player...

Elena Tablada está atravesando momentos complicados en su vida. Recientemente su ex, Javier Ungría, de quien se separó el año pasado, confirmó que están viviendo un enfrentamiento judicial, una situación delicada para ambos. Sin embargo, para Elena lo primero siguen siendo sus hijas. La benjamina, Camila, fruto de su matrimonio con Javier, acaba de cumplir tres años y la diseñadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrarlo. Elena ha organizado una divertidísima fiesta temática de Peppa Pig, llena de globos, dulces y sonrisas. Dale al play y no te lo pierdas.

