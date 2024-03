Javier Ungría habla por primera vez de su ex Elena Tablada en 'Supervivientes'

Javier Ungría es uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes. El exmarido de Elena Tablada lleva ya más de una semana en Honduras y anoche por primera vez se refirió a su exmujer y madre de su hija durante el concurso. Fue en el momento en el que los participantes tenían que nominar a uno de sus compañeros y Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para preguntarle en directo por su exmujer Elena Tablada, que también participa en otro concurso de televisión, Bailando con las estrellas.

"Te iba a contar una cosa, este sábado se juegan la expulsión en Bailando por las estellas Miguel Torres y Elena Tablada, ¿algún deseo?", le preguntó Jorge Javier, a lo que él respondió de modo conciliador: "Yo quiero que Elena siga adelante, por supuesto, cuánto mejor le vaya a ella, mejor". Unas palabras que fueron aplaudidas desde plató y que él mismo quiso explicar: "Es la realidad, mejor estará ella, mejor estará mi hija, mejor estaremos todos. Si ella está feliz, yo encantado". La expareja todavía mantiene una batalla judicial por la custodia de la hija que tienen en común, Camila, de tres años, y su divorcio. Elena Tablada y Javier Ungría pusieron punto final a su relación en el verano del año 2022 después de cuatro años de matrimonio, dos bodas, una en Miami y la otra en La Habana (Cuba), y una hija, Camila, que cumplirá cuatro años el próximo mes de abril. El juicio tenía que haberse celebrado el pasado año, pero fue aplazado hasta en dos ocasiones por motivos ajenos a la expareja.

El conflicto entre ellos no está siendo fácil. Hace unas semanas Elena Tablada se enteró por sorpresa de la participación de Javier Ungría en Supervivientes 2024. La diseñadora se encontraba en el plató de ¡De Viernes!, hablando de su participación en Bailando con las estrellas cuando dieron a conocer la nueva incorporación de Ungría en el concurso. "No sabía nada de esto, me he enterado hoy, me hubiese gustado enterarme por él, ya que tenemos una hija en común, pero tengo que decir que estoy muy contenta porque esto significa que voy a estar mucho más tiempo con mi hija", aclaró.

Elena Tablada comentaba que había estado en comunicación con él hacía días y no entendía que no le hubiera dicho nada del concurso, sobre todo, porque Javier Ungría quiere la custodia compartida, algo que no es compatible con pasar tres meses fuera en un reality. De hecho, contó que intentaron llegar a un acuerdo, pero él no le mencionó nada de Supervivientes. "Él me decía que quería pasar más tiempo con su hija, pero aquí se ven las prioridades de cada uno", reveló Tablada, al mismo tiempo recalcó que ella puso como condición para incorporarse a Bailando con las estrellas que los ensayos fueran durante la jornada escolar de sus hijas para que no interfiriera en su dedicación como madre.

Ajena al conflicto, la madre de Elena Tablada expresaba hace unos días el consejo que le había dado a su exyerno para concursar en Supervivientes. Entonces comentó que a su nieta Camila le ponía vídeos de su padre para que lo vea mientras concursa en Honduras. Su deseo es que su exyerno disfrute de esta experiencia y que le tiene un cariño especial porque es el padre de su nieta Camila: "Para mí los padres de mis nietas son sagrados. Y les digo a Elena y a Javier que pisen el freno, pero ellos hacen lo que quieren, no me hacen mucho caso", revela en relación a la batalla judicial que mantienen desde hace meses.

El paso de ambos por televisión está generando un gran interés. Tanto es así que el día del estreno de Supervivientes el programa puso para acompañar las imágenes de Javier Ungría en su presentación la canción Lloraré las penas de David Bisbal, tambien expareja de Elena Tablada y padre de su hija mayor, Ella, para que procediera a dar el salto desde el helicóptero.

