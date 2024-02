Elena Tablada habla como nunca sobre su relación con Bisbal y asegura ‘que siempre lo va a querer muchísimo’

Elena Tablada ha revelado los detalles de cómo se lleva a día de hoy con David Bisbal. La diseñadora es una de las concursantes del programa Bailando con las estrellas, una aventura que ha cogido con mucha ilusión y está viviendo con muchas ganas. En la última gala, ha tenido que hacer frente a su nominación, en la que ha competido con Carlota Boza, quien finalmente ha sido eliminada por el jurado. Sin embargo, más allá de este duelo, Elena ha tenido que bailar Mi princesa, una canción de su expareja, David Bisbal. Tras su actuación, y muy orgullosa por el resultado final, ha sido cuando la empresaria ha hablado como nunca sobre el padre de su primera hija, con el que estuvo seis años.

"Es mi canción favorita de David", ha explicado Elena haciendo referencia a este tema que se ha adaptado al ritmo de un bolero para la gala. "Se escribió cuando estábamos viviendo una historia de amor muy bonita, en mi casa, en Miami. Cuando nació la niña coincidió con el lanzamiento del disco, esta canción es para Ella", ha revelado la diseñadora. “Se la dedico a mi hija porque es la herencia de lo que un día sintieron sus padres”, ha dicho.

En los últimos años, la relación entre la diseñadora y el concursante de Operación Triunfo ha experimentado diversas fases, incluyendo conflictos que incluso les llevaron a los tribunales. Sin embargo, tras haber hecho frente a estas diferencias, finalmente han alcanzado la ansiada paz. "El amor se acabó, o bueno, se transformó, pero yo a David siempre le voy a querer muchísimo. Es muy buen papá", ha comenzado diciendo sobre el padre de su pequeña. Así, la diseñadora ha desmentido cualquier especulación sobre una posible mala relación entre ella y el artista andaluz.

Así están viviendo sus niñas su paso por el programa

Elena está muy orgullosa del trabajo que está haciendo en Bailando con las estrellas. Según ha compartido con sus seguidores está experimentando una mezcla de emociones tan intensas que ha descrito como una "resaca emocional". "La esencia del baile es disfrutarlo como hice toda mi vida, esto no me va a cambiar eso, al contrario estoy loca por aprender más y, desde que comencé esta nueva andadura doy gracias al cielo por ponerme como maestro a Adrián Esperon todo lo hace fácil, bonito y elegante, sin él yo no valgo nada. Ahora toca seguir trabajando, aprendiendo y creciendo", confesaba.

La diseñadora ha confesado en el programa que luego ve las galas repetidas junto a sus dos hijas: Ella, de 13 años, fruto de su relación pasada con David Bisbal, y Camilla. Este momento se convirtió en una oportunidad para compartir con ellas no solo la experiencia del programa, sino también para transmitirles valores como el esfuerzo, la dedicación y la pasión por lo que uno hace: "Verlo con my 'babies' me llena de satisfacción, de ilusión... Simplemente, me llena porque si yo puedo, ellas también" escribió la diseñadora.