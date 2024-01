Elena Tablada encuentra en el baile la mejor terapia antes de enfrentarse a su juicio con Javier Ungría

Elena Tablada no atraviesa su mejor momento sentimental. Tras poner fin a su matrimonio con Javier Ungría en el verano de 2022 tras seis años de relación, la diseñadora se encuentra a la espera del juicio por la guardia y custodia de la hija que tienen en común, Camila de 3 años, el cual tendría que haberse celebrado el pasado mes de junio, pero el cual ha sido aplazado hasta en dos ocasiones por motivos ajenos a la expareja. Sin embargo, lejos de quedarse sentada esperando, Elena ha decidido refugiarse en el trabajo, concretamente en su participación en el concurso Bailando con las estrellas, donde debutaba este fin de semana demostrando que la sangre cubana corre por sus venas.

- La divertida escapada a Miami de Elena Tablada y su hija Ella, de 13 años, ¡entre risas y confidencias!

- Elena Tablada desvela detalles de su relación con David Bisbal al hablar de su duro proceso de separación de Javier Ungría

A pesar de tener un esguince en su pie derecho que le ha impedido ponerse tacones, la diseñadora se estrenaba en el reality bailando salsa al ritmo de Despacito bajo la atenta mirada de su madre y de su hermana quienes se encontraban animándola entre el público.Y aunque los nervios le jugaron una mala pasada y le hicieron perderse en algunos de los pasos, Elena acabó conquistando al jurado con su sensatez y naturalidad.

De hecho, fue su amiga Antonia Dell'Atte,quien forma parte del jurado de esta edición, quien no pasó por alto el momento personal que atraviesa la concursante, justificando así su falta de concentración en algunos momentos. "Sé que eres una persona muy insegura que has pasado por esta tristeza de la vida , pero aquí vas a recuperar la sonrisa" afirmaba la italiana. Y es que además de trabajar sin descanso la coreografía, su pareja de baile, Adrián Esperón, ha asegurado en los ensayos que han trabajado también la parte emocional, fundamental para estar al nivel de este reality tan exigente, pero a la vez tan satisfactorio.

Elena, por su parte, parece que está más que satisfecha con su primera actuación y, tal y como ha compartido con sus seguidores, se ha pasado el fin de semana con "resaca emocional" visionando una y otra vez su actuación junto a sus dos hijas, Ella,de 13 años, nacida de su relación con David Bisbal, y la pequeña Camilla. "Verlo con my babies me llena de satisfacción, de ilusión... simplemente me llena porque si yo puedo, ellas también" escribió la diseñadora.

Además, Elena quiso compartir con sus fans sus primeras sensaciones tras haber convertido este reto profesional en su mejor terapia para afrontar todo lo que le venga de ahora en adelante. “Bueno, primera prueba superada. Con nervios a flor de piel que suelen ser traicioneros pero esos fallos son los que me dan ganas de trabajar más duro, meterle más sentimiento y gozármelo más” señalaba la empresaria.

- Las duras palabras de Elena Tablada a su ex, Javier Ungría, al que acusa de tener dos caras

- Elena Tablada, sin poder llegar a un acuerdo de divorcio con Javier Ungría: 'Es desagradable'

"La esencia del baile es disfrutarlo como hice toda mi vida, esto no me va a cambiar eso, al contrario estoy loca por aprender más y, desde que comencé esta nueva andadura doy gracias al cielo por ponerme como maestro a Arian Esperon todo lo hace fácil, bonito y elegante, sin él yo no valgo nada. Ahora toca seguir trabajando, aprendiendo y creciendo. Gracias a todo el equipo de maquillaje y peluquería, producción, vestuario y todos los que nos miman todas esas horas que pasamos fuera de casa de Bailando con las estrellas. Agradecida por este “arroz con mango” (como decimos los cubanos ) de emociones, me llenan de vida” terminaba diciendo Tablada.