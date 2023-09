Elena Tablada aclara por qué se ha aplazado su juicio con Javier Ungría

Loading the player...

Elena Tablada está atravesando un largo proceso judicial con su ex, Javier Ungría. En pleno divorcio, la diseñadora está deseando pasar página, aunque lo afronta con la mayor calma posible. Pero las cosas no están siendo fáciles para ella. Aunque todo tendría que haber terminado en junio, el juicio se aplazó hasta diciembre. Ahora, Elena se ha pronunciado aclarando el motivo de este retraso y comentando cómo está viviendo ella esta etapa tras delicada, tras anunciar su separación hace ya más de un año. Dale al play y no te lo pierdas.

