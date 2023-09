Elena Tablada, sin poder llegar a un acuerdo de divorcio con Javier Ungría: 'Es desagradable'

Aunque ha hecho todo lo posible por disfrutar del verano con su familia y amigos, lo cierto es que no han sido unas semanas fáciles para Elena Tablada. La diseñadora está en pleno proceso judicial con su exmarido, Javier Ungría, y hasta ahora no han conseguido llegar a un acuerdo. Por eso, tiene claro que será un juez el que tenga que decidir. "Si tenemos que depender de una tercera persona para el futuro de nuestra hija, pues habrá que hacerlo", ha dicho en su reaparición ante los medios.

Después de las vacaciones, Elena ha vuelto a la escena pública y lo ha hecho acudiendo como invitada a la celebración del 2º aniversario del show WAH MADRID, en el Pabellón 2 IFEMA. Junto a otros muchos rostros conocidos, disfrutó de una cena elaborada por diez chefs con estrella Michelin y, al atender a la prensa, se mostró muy sincera al hablar del momento que está viviendo.

"Es más el proceso y la comunicación. Cuando no fluye y cuando es desagradable, pues es un proceso que cuesta y, precisamente, porque hay una niña. Si no hubiera una niña, no hablaríamos ni tendríamos que tener contacto", reconoció. Al preguntarle cómo afronta el juicio, aseguró que: "Bueno... Yo creo que, por desgracia, si dos personas no se ponen de acuerdo, tendrá que decidir una tercera persona. Si no hay una coherencia...". Además, cree que no va a llegar un acuerdo: "No lo parece".

Para Elena, lo más importante es el bienestar de su hija, por eso, cree que tienen que anteponerla a todo. "Yo creo que es fundamental intentar no hacerse daño el uno al otro y yo, por mi parte, hago un trabajo muy grande en eso. Yo ya me he separado una vez, yo ya he pasado por esto, entonces yo sé lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Yo pongo de mi parte, sí. Y lo hago por mi hija, por mis dos hijas, que tengo dos hijas", puntualizó, añadiendo que: "Yo confío en Dios, lo que Dios me mande, yo lo aceptaré".

Pese a la delicada situación en la que se encuentra, la diseñadora tiene claro que "hay que tomarlo como un aprendizaje". "La experiencia que pasé tan desagradable, al final he podido aprender de ella y ahora he encontrado paz. La paz mental no tiene precio. Si algo te la quita, te sale demasiado caro...", explica.

Sus declaraciones sobre David Bisbal

En su reaparición pública, Elena Tablada también ha querido mandar unas cariñosas a su ex, David Bisbal, que acaba de estrenar su documental: "Espero que le vaya superbién. David es el padre de mi hija y, como en todas las relaciones, hay altibajos, y, como en todas las relaciones de separados, también tienen sus momentos. Pero siempre lo he dicho, es el padre de Ella y tiene mi apoyo siempre". "Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero mi apoyo lo tiene. Es una muy buena persona", dijo.

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, Elena reconoce que todavía es muy pronto. "Ahora mismo no estoy en eso, necesito sanar. Es una metáfora, pero es una enfermedad de la que tengo que sanar. Si no sano, no puedo... tengo que cerrar esto", explicó sobre su separación. "Llegará un momento en que sí me apetezca y conozca a alguien, pero ahora mismo no. Tengo otras preocupaciones y estoy sanando".