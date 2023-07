Elena Tablada se muestra así de contundente: 'Qué caro se paga no elegir bien a una persona'

Hace unos días, Elena Tablada puso rumbo a Miami para disfrutar de sus vacaciones, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando su felicidad se ha visto completa. Ha sido la propia diseñadora la que ha contado que, por fin, ha podido reunirse con sus dos hijas. Lo ha hecho publicando esta imagen tan bonita en la que vemos a Ella, nacida de su relación con el cantante David Bisbal, y la pequeña Camila, la niña que tuvo durante su matrimonio con Javier Ungría.

La empresaria no ha compartido con sus fans solo esa foto, sino que la ha acompañado de un texto que tiene mucho significado: "POR FIN, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas. Nunca había estado tanto tiempo sin mi bebé. 15 días eternos muy difíciles de llevar".

"Qué caro se paga no elegir bien a una persona...", ha escrito haciendo referencia a su ex. No sabemos qué es lo que habrá pasado, pero Elena da a entender que no lo ha tenido fácil para poder reencontrarse con Camila en Miami, donde ya se encontraba de vacaciones con su hija mayor.

Después de que su deseo se haya visto cumplido, Elena está dispuesta a disfrutar al máximo de estos días. Por el momento, ya la hemos visto aprovechando para hacer muchos planes, como salir a cenar, pasar tiempo con amigos y, por su puesto, disfrutar del mar. "Pocas más cosas se le pueden pedir a la vida...", ha escrito junto a un vídeo que muestra a sus hijas de lo más cómplices y cariñosas metiéndose en el agua.

La diseñadora sigue en proceso de sanación y está totalmente volcada en su bienestar y en el de sus hijas. Durante estas últimas semanas ha utilizado sus redes sociales para compartir diferentes posts en los que refleja todo lo que está viviendo: "Agua... límpiame el camino, el de mis niñas, el de los míos", "Querida yo, tu presente actual no es tu destino final... pero por el camino a ser libre y feliz, no te olvides de ser feliz y ser libre", "Qué guapa y qué fuerte te ves, mami"... Además, el pasado mes de mayo escribió: "Con las pilas recargadas, de vuelta a mis niñas y a olear el proceso que me toca vivir... Como todo en esta vida, TAMBIÉN ESTO PASARÁ".

Hay que recordar que Elena Tablada y Javier Ungría iniciaron un duro proceso legal con el fin de ponerse de acuerdo en ciertos aspectos en los que no lograban un entendimiento. En agosto de 2022 anunciaron su separación después de seis años de amor y, como contó Elena a ¡HOLA!, su ruptura no fue fácil pero ha conseguido volver a tomar las riendas de su vida "con ganas". "Empiezo a generar nuevos recuerdos. Y, con ellos, la tristeza se borra", nos decía recientemente.

Tras su divorcio, Elena Tablada tiene todas sus energías puestas "en vivir el ahora", aunque tendrá que verse las caras con su ex en los tribunales. "Pinta que sí. Pero bueno, eso cuando llegue su tiempo", nos confesó en mayo. La vista estaba prevista para principios de junio, sin embargo, tuvo que ser suspendida debido a la ausencia del juez. "Cada uno que pelee por lo suyo. Yo peleo por mi hija, nada más", indicaba a los micrófonos de Europa Press el empresario, que busca obtener la custodia compartida de su hija.