Elena Tablada aclara los motivos de su enfrentamiento judicial con Javier Ungría 'Me va a costar mucho volver a confiar en un hombre', ha declarado

En su proceso de separación de Javier Ungría, Elena Tablada siempre ha tenido claro que lo primero son sus niñas. Así lo declaró recientemente: "Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese", afirmó. Han pasado nueve meses desde que conocimos su ruptura y la diseñadora continúa concentrada en la familia, sin plantearse, por el momento, la posibilidad de estar abierta a un nuevo amor. "Creo que me va a costar mucho volver a confiar en un hombre", ha declarado. Elena, además, ha hablado sobre el enfrentamiento judicial que mantiene con su ex, aclarando los motivos que le han llevado a dar este paso. Dale al play y no te lo pierdas.

