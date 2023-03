Elena Tablada hace balance de su separación: 'Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese'

Desde que anunciara su separación de Javier Ungría el pasado mes de agosto, Elena Tablada se ha volcado en sus hijas, Camila y Ella, que son su absoluta prioridad. El pasado mes de febrero la diseñadora rompió su silencio en ¡HOLA! para hablar por primera vez de lo que había pasado entre ellos. "Habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas. Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible", señaló entonces la influencer. Su ruptura no ha sido fácil para ella, necesitó ayuda profesional para atravesar un difícil duelo, y su separación resultó para todos inesperada. En 2018 celebraron dos bodas, una en Miami y otra en Cuba, y habían sido padres de una preciosa niña en plena pandemia, pero decidieron poner fin a su unión.

Ahora viendo su separación desde la distancia se ha dado cuenta de que nada es eterno, ni tampoco las personas, y ha aprendido a ver el lado bueno de las cosas y que todo sucede por algo. Una regla de vida para ella es dejar ir y aprender de las circunstancias, como ha revelado en el podcast de Carla Herrera. La empresaria ha señalado que desde que se separó está aprendiendo a ponerse "por delante" porque "si yo no estoy bien, mis hijas tampoco iban a estarlo". "Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese. Ahora he vuelto a hacer el papel de mamá de mi hijas al 100%, como ellas me necesitan", señala la mamá de Ella, una adolescente de 13 años nacida de su relación con David Bisbal, y Camila, que el próximo 21 de abril cumplirá tres añitos.

Afortundamente asegura que no necesita a nadie para ser feliz y se ha refugiado en su familia y en la fe que le ayuda a superar cualquier situación. "Yo sé que estoy protegida y pedir a Dios me da paz. Las cosas que te quitan paz te salen demasiado caras. Dios destruye tus planes antes de que ellos te destruyan a ti", revela. Del mismo modo, ha contado cómo su familia llegó a España "con una mano delante y otra detrás" y todo lo que tienen ahora lo han conseguido aquí gracias a mucho esfuerzo. "El poder resurgir de las cenizas", revela y destaca la importancia que tienen las mujeres en su vida. "Yo nací en una familia en la que para mi abuelo, mi abuela y mi madre eran las reinas de la casa. No había otra cosa cuestionable. Empecé a ver que todas las mujeres merecemos eso", confiesa la diseñadora de 42 años.

Elena Tablada ha contado públicamente que creció sin padre porque según ella misma ha revelado "la traicionó una barbaridad de veces". Su nombre es Federico Montes y es un médico de un hospital de Carolina del Norte, con el que no tiene relación. "La única figura paterna que tengo ha sido mi abuelo. Me encantaría tener un patrón de encontrar a alguien como él, pero al revés, he encontrado patrones que tiran más hacia mi padre. Hay que limpiar ese tipo de cosas. Si viene alguien que venga, si no viene no pasa nada", admite Tablada, que hace balance de su separación siete meses después de haber tomado una dolorosa pero sabia decisión: "De nada vale que te digan te quiero, si no te lo demuestran".