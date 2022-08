Elena Tablada y Javier Ungría se separan temporalmente

Elena Tablada y Javier Ungría han decidido separarse de forma temporal, según ha sabido ¡HOLA!, después de unos últimos meses complicados para la pareja. La diseñadora y el empresario, que tienen una hija en común, no están juntos en el que es su primer verano alejados el uno del otro desde hace más de un lustro. El matrimonio había dejado ya de compartir en sus perfiles sociales algunos de sus momentos más románticos y unidos, muestra inequívoca de que no atravesaban por su mejor etapa.

De hecho, hay que remontarse al pasado 19 marzo para ver a Elena y Javier en actitud cariñosa, cuando ella dedicó a su esposo unas bonitas palabras por su 41 cumpleaños. "¡Que la vida nunca deje de pintarte una sonrisa! Lo tienes todo para que nos la contagies cada día y sigamos conociendo rincones de este mundo abrazados. Te queremos. ¡Happy birthday!", le decía entonces.

Seis años de noviazgo y cuatro de matrimonio

Ahora se confirma definitivamente la noticia de su distanciamiento, tras una relación sentimental que comenzó en abril de 2016 y cristalizó en boda en 2018. Se casaron en agosto de aquel año mediante un enlace civil celebrado en Miami, y después en diciembre a través de una ceremonia religiosa que organizaron en La Habana (Cuba), la tierra donde Elena tiene sus orígenes.

En los últimos tiempos, la ex de David Bisbal parece haberse refugiado en sus pequeñas, Ella, de 12 años, y Camila, de 2, con quienes ha encontrado su mejor bálsamo a la hora de afrontar esta crisis de pareja. "Cada día agradezco a la vida lo bendecida que soy. Y, en este caso, lo afortunada que me siento al haber podido regalar y compartir con mis hijas estos momentos llenos de risas, sonrisas, inocencia, ilusión y magia con salud y alegría. Esto no lo cambio ni por todo el oro del mundo", confesaba la influencer hace tan solo una semana durante un viaje a Disney World en Orlando (Floria, EE.UU) con las niñas.

Elena Tablada y Javier Ungría se convirtieron en padres de su primer bebé en común el 21 de abril de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia. Su nacimiento completaba la felicidad del matrimonio y de su hermana mayor, Ella Bisbal. Dos semanas después de la feliz noticia, la diseñadora madrileña de 41 años relataba -en un excepcional reportaje para nuestra revista- cómo fue la experiencia. "El final del embarazo en medio del confinamiento se me hizo muy duro", nos contó.

"Me producía ansiedad traer a este caos a una personita indefensa", añadía una Elena que, a pesar de las circunstancias, disfrutaba plenamente de su segunda maternidad. "Su llegada al mundo no ha sido como esperábamos, pero fue como tenía que ser y, para mí, perfecto", señalaba. En este sentido, decía que Camila nació en el momento ideal "para recordarnos la importancia que tiene el contacto piel con piel", aseveraba. Tan vital y optimista como siempre, Elena sacaba una vez más el lado positivo de las cosas en medio de una situación tan compleja.

