Elena Tablada y Javier Ungría celebran el segundo aniversario de su boda en La Habana

Elena Tablada y Javier Ungría no pueden disimular su felicidad. La pareja vive en una permanente luna de miel y no dejan de mostrarse públicamente su amor. Desde que, a finales de abril, nació su pequeña Camila no han dejado de mostrar sus evoluciones y su felicidad junto a ella. Y hoy tienen una razón más para celebrar, ya que, tal día como hoy se daban, hace dos años, el 'Sí, quiero' en una ceremonia religiosa en La Habana (Cuba), la tierra natal de ella. La pareja ya había sellado con anterioridad su relación con una ceremonia civil -celebrada en Miami en agosto de 2018-, pero por fin llegaba su momento soñado, en el mismo lugar donde años atrás se había casado su abuela -recientemente fallecida-, la iglesia de los Dominicos de San Juan de Letrán. La boda, que ocupó en su momento la portada de la revista ¡HOLA! y de la que la pareja guarda un recuerdo imborrable fue un gran paso en una relación que no ha dejado de crecer desde entonces.

Pese a la pandemia global en la que nos encontramos -que comenzó cuando Elena estaba embarazada de Camila, y le generó, como a todas las embarazadas, los lógicos miedos e inquietudes-, la pareja pudo gozar de unas vacaciones inolvidables, con momentos únicos junto a la pequeña Cam -como suelen llamarla cariñosamente- y Elena tuvo también la oportunidad de viajar por primera vez a Cuba con Cam y Ella, la hija mayor de Elena, que adora a su hermanita, donde toda su familia pudo conocer por fin al bebé.

A finales de septiembre pudimos ver a Elena y Javier en la boda de Jorge Lozano -un primo de ella con el que está muy unida-, donde no quedó ninguna duda de la estupenda relación entre la diseñadora y el empresario, que no pararon de mostrar públicamente su cariño mientras se 'comían a besos'. Una amorosa escena que refleja a la perfección el maravilloso estado en el que está su relación de pareja.

También en los momentos más duros

Lo cierto es que la pareja muestra su unión tanto en los momentos felices como en los infelices, como vimos recientemente durante el último adiós a la abuela de la diseñadora, Elena Moure, un momento en el que Javier no dudó en abrazarla con todo su amor y darle todo su apoyo en un momento tan complicado, en el que quedó claro, una vez más, que como ratificaron en su boda, están juntos en lo bueno y en lo malo, en la salud y la enfermedad. Porque como la propia Elena manifestó en su día, se casó con el hombre de su vida, en su isla, con su gente... Algo que la diseñadora resumió con la frase: "Podría llamarlo perfección". Una perfección que, sin duda, sigue haciendo muy feliz a la pareja dos años después de su boda.

