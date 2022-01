Elena Tablada comparte fotos y maravillosos recuerdos de su boda caribeña

Elena Tablada y Javier Ungría tienen muchos motivos para sonreír. Desde que se casaran en 2018 y a finales de abril de 2020, naciera su pequeña Camila, todo es felicidad para esta pareja que el día 8 celebró su tercer aniversario de boda. La diseñadora ha recordado con emoción el día de su boda religiosa en La Habana hace tres años y compartido con sus fans una preciosa foto vestida de novia junto a su marido tras pronunciar el 'sí, quiero'. En ella se aprecia los majestuosos edificios y el encanto de la ciudad con sus vehículos antiguos, como la moto con sidecar con las banderas de España y Cuba que eligieron para marcharse tras la ceremonia y que fue conducida por el novio. Elena sorprendió a la salida de la iglesia con una cazadora de cuero en cuya espalda podía leerse, en grandes letras, "señora Ungría".

-Elena Tablada revela cómo es a día de hoy su relación con David Bisbal

VER GALERÍA

Javier Ungría tampoco ha querido pasar por alto este día tan especial y ha publicado otra foto de los recién casados mirándose embelesados junto a la fachada de un edificio de la Habana. "3 años y contando!", señalaba junto a una imagen en la que se aprecia con detalle el vestido de la novia, un diseño en muselina de seda y bordados geométricos, de Fernando Claro, mientras que él escogió un chaqué de Old Jeffrey. La pareja ya se había casado con anterioridad en una ceremonia civil -celebrada en Miami en agosto de 2018-, pero Elena Tablada quiso sellar su amor en el mismo lugar donde años atrás se había casado su abuela -fallecida en noviembre de 2020-, en la iglesia de los Dominicos de San Juan de Letrán. Su boda soñada ocupó en su momento la portada de la revista ¡HOLA! y de la que la pareja guarda un recuerdo imborrable fue un gran paso en una relación que no ha dejado de crecer desde entonces.

VER GALERÍA

La vida les presentó cuando menos se lo esperaban. Fue en abril de 2016, el mismo día que ella aterrizaba en Madrid tras pasar una larga temporada en Miami. Entonces no se imaginaba que tres años después le daría el 'sí, quiero' en Cuba. "Me casé con el príncipe que la vida tenía guardado para mí, junto a mi princesa, en mis raíces, con la energía de mi abuelo, entre mi familia y mis amigos. ¿Qué más se puede pedir? Estoy inmensamente agradecida a la vida por esta bendición", manifestaba el día de su boda.

VER GALERÍA

De viaje en Panamá

La pareja ha querido celebrar su amor y esta fecha tan especial con un maravilloso viaje a Panamá. Esta vez, su hija Camila, de año y medio, se ha quedado feliz en Madrid, mientras sus padres viajaban a 8.000 kilometros de distancia, tal y como comentaba Javier Ungría en sus redes, y en compañía de su hermana mayor, que pese a la enorme diferencia de edad que existe entre ambas, se llevan de maravilla. Ella, la niña que tuvo junto a David Bisbal, tiene ya once años y tiene con ella una relación maternal, pero se llevan muy bien. "La pequeña tiene un carácter que lleva a Ella como una vela", ha bromeado en alguna ocasión la diseñadora.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.