La reacción de Javier Ungría tras la entrevista a corazón abierto de su ex Elena Tablada en ¡HOLA!

Seis meses después de anunciar su separación temporal, Elena Tablada ha reunido las fuerzas y el valor suficiente para hablar de su dolorosa ruptura con Javier Ungría y explicar los motivos que les llevaron a tomar esa difícil decisión con una hija de por medio, Camilla, de apenas dos años. La empresaria y diseñadora ha concedido una entrevista exclusiva en la revista ¡HOLA! de esta semana en la que afirma a corazón abierto que ha necesitado la ayuda profesional para atravesar un difícil duelo, además de contarnos qué ocurrió para que esto sucediera y cómo se encuentra en estos momentos.

Entretanto Javier Ungría ha puesto tierra de por medio y se ha marchado unos días a esquiar. Al día siguiente de que salieran publicadas las declaraciones de Elena Tablada en las que afirma que "habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas" o "las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible", el exmarido de Elena Tablada compartía con sus seguidores una imagen en la nieve, junto a su hermana Beatriz, tomando el sol junto a la palabra: "Preocupados".

Horas más tarde y ante el revuelo suscitado por las declaraciones de su exmujer, el empresario posteaba otro mensaje en el que exponía como está la situación a través de una frase inspiracional: "Sigue siempre adelante, siempre. No importa lo que pase. La tormenta finalmente termina y cuando la tormenta termine, asegúrate de estar listo", señalaba, lo que parecía ser toda una declaración de intenciones.

Durante todos estos meses que dura ya la separación, Javier Ungría ha tratado de mantenerse alejado del revuelo mediático y ha evitado pronunciarse sobre su separación o las fotografías que publicó la revista ¡HOLA! del pasado verano en las que Elena Tablada aparecía llorando. Solo unas imágenes en actitud cariñosa en compañía de otra chica le hicieron aclarar cuál era su estado sentimental. Entonces quiso zanjar las especulaciones en torno a si había rehecho o no su vida sentimental. "Claro que no", respondía de forma rotunda a la pregunta de si está de nuevo ilusionado. "No es nada. No voy a decir nada porque no tiene mayor importancia", aseguraba ante las cámaras de Europa Press tras las imágenes difundidas en el programa Fiesta en las que aparecía abrazando y besando a una chica.

Pese a que su exmarido negó rotundamente que hubiera rehecho su vida sentimental, las fotos no dejaron de provocar cierta tristeza a Elena Tablada. "Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla", señalaba a los micrófonos de Europa Press con cierta tristeza, dejando entrever que su separación era definitiva. "Todo tiene su proceso", y su única prioridad a partir de ahora son Ella, de doce años, y Camila, que en el mes de abril cumplirá tres años. "Estoy enfocada en mis hijas y en su felicidad", explicó.