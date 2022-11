Javier Ungría aclara si ha rehecho su vida sentimental y cómo es su relación con Elena Tablada

Elena Tablada y Javier Ungría decidieron separarse de forma temporal el pasado verano, según dio a conocer la revista ¡HOLA! La pareja lo anunció el pasado mes de agosto, aunque ya llevaban un tiempo separados después de unos meses complicados tras seis años de relación y una hija en común. La diseñadora explicaba entonces que habían parado para "poder repirar" y comprobar "en qué consiste realmente la felicidad". A pesar de no saber bien lo que les iba a deparar esta crisis, "el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el que estaremos unidos siempre", aseguró.

Tres meses después de este anuncio de separación temporal, Javier Ungría ha sido sorprendido en actitud cariñosa con otra mujer y ha querido zanjar las especulaciones en torno a si ha rehecho o no su vida sentimental. "Claro que no", respondía de forma rotunda a la pregunta de si está de nuevo ilusionado. "No es nada. No voy a decir nada porque no tiene mayor importancia", aseguraba ante las cámaras de Europa Press tras las imágenes difundidas en el programa Fiesta en las que aparecía abrazando y besando a una chica. A la pregunta de si esta persona en cuestión es una amiga, el empresario respondió que sí, sin querer dar más detalles.

Unas imágenes que no han dejado de sorprender a su todavía esposa Elena Tablada, pero de la que ha preferido no hablar Javier Ungría por respeto. "Elena es la madre de mi hija y no voy a decir nada de ella o sea que te lo agradezco, pero no voy a decir nada", señalaba. Y concluía respondiendo brevemente cómo es la situación ahora mismo con Elena: "Está todo bien", mientras afirmaba que su relación con ella sigue siendo cordial por su hija. "Claro, como siempre".

El abogado quiso aclarar en agosto en qué punto se encontraba su relación con la diseñadora e influencer: "Estamos bien, son decisiones que hemos tenido que tomar, pero muy bien, estamos todos muy bien", señaló. Y añade: "Nos llevamos muy bien y está todo fenomenal". El empresario dejó entrever que no se trataba de una ruptura definitiva "de momento estamos así y estamos muy bien", y no cerraba la puerta a una reconciliación: "No, la vida nunca se sabe". Por el momento se desconoce en qué punto está su separación y si será o no definitiva, ya que por el momento y según su círculo más cercano no han iniciado los trámites de divorcio.