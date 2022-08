Javier Ungría aclara en qué punto está su relación con Elena Tablada

Una separación siempre es muy dolorosa, aunque no sea definitiva como la de Elena Tablada y Javier Ungría. Después de seis años de relación y una hija en común, la diseñadora aclaraba los motivos de la difícil decisión que ambos habían tomado. "Después de seis años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad", comenzaba diciendo, dejando entrever que aún desconoce si se trata de una ruptura definitiva.

"Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos. Quien me conoce sabe que mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida y si me veo en la posición de ponerlas en una balanza, siempre pesarán más ellas", dice sobre sus niñas, Ella, de doce años, de su relación con David Bisbal, y Camila, de dos, de su matrimonio con Javier Ungría. A pesar del delicado momento actual y de lo que les depare esta crisis, "el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el que estaremos unidos siempre", asegura.

Después de estas palabras y tras ver las fotos de Elena Tablada entre lágrimas durante unos días de descanso en Ibiza, ha sido Javier Ungría el que ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre este complicado momento en unas declaraciones concedidas a Europa Press. El abogado ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con la diseñadora e influencer: "Estamos bien, son decisiones que hemos tenido que tomar, pero muy bien, estamos todos muy bien", señala. Y añade: "Nos llevamos muy bien y está todo fenomenal". El empresario aclara que no se trata de una ruptura definitiva "de momento estamos así y estamos muy bien", pero no cierra la puerta a una reconciliación: "No, la vida nunca se sabe".

Javier Ungría, fiel a la discreción que le caracteriza, ha evitado pronunciarse sobre las imágenes que publica la revista ¡HOLA! de esta semana de la diseñadora llorando y ha dicho que desconoce si Elena lo está pasando mal con su separación: "No lo sé, yo no lo sé". Su todavía esposa ha pasado unos días de reflexión en Ibiza, arropada por un grupo de amigos, con quienes fue fotografiada en la playa compartiendo confidencias entre lágrimas. Entretanto, Javier está unos días con su hija Camila intentando mantenerse alejado del revuelo mediático que ha provocaco su separación.

La influencer recientemente compartía una reflexión en la que decía: "Abraza lo desconocido. Deja que todo se desarrolle naturalmente sin prestarle tanta atención. Confía en que todo lo que viene es perfecto para ti. El capítulo que estás escribiendo ahora tendrá título mucho más adelante".