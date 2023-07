El cruce de declaraciones entre Javier Ungría y la madre de Elena Tablada, ¿qué ha pasado?

Loading the player...

Ha pasado ya casi un año desde que conocimos la separación de Elena Tablada y Javier Ungría, pero la expareja sigue acaparando numerosos titulares, tanto por su enfrentamiento judicial como por sus desencuentros. En esta ocasión, el empresario ha protagonizado un cruce de declaraciones con la madre de Elena. Todo comenzó cuando la diseñadora compartió una foto de sus vacaciones con sus hijas con un significativo mensaje que sus seguidores interpretaron como una indirecta a su expareja: "Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas (...) qué caro se paga no elegir bien a una persona". Poco después su madre se pronunció opinando sobre estas palabras y añadiendo algo sobre Javier: "Nos ha sorprendido, porque él no era así", aseguró, algo a lo que el empresario no ha tardado en responder. Dale al play y no te lo pierdas.

