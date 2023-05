Elena Tablada y Javier Ungría: las claves de su desencuentro público

Cada día mejor, así asegura encontrarse Elena Tablada en medio de esta etapa marcada por el inminente juicio que tiene con Javier Ungría, padre de su pequeña Camila, de tres años. No es una situación fácil, pero apuesta por transformar las dificultades y los sinsabores: "Es lo que me ha tocado vivir y es lo que tengo que afrontar y aprender de ello". La empresaria afronta este proceso dejando claro que "no es un enfrentamiento, una lucha ni una batalla, es la vida real, estamos hablando de una personita". Analizamos a continuación las claves del desencuentro público de la expareja tras separarse en agosto de 2022.

Los motivos de la dolorosa ruptura

En febrero, en pleno proceso de sanación tras el doloroso punto y final a la relación por la que tan fuerte había apostado, Tablada confesó en ¡HOLA! por primera vez los motivos de su ruptura con Javier, con el que se casó por partida doble en Miami y Cuba, ambas bodas en 2018. La diseñadora, que se ha centrado en su familia y en la terapia, reconoció que su amor "no era lo suficientemente fuerte" porque no estaban creciendo al mismo tiempo y sus respectivas escalas de valores no eran las mismas.

Un mes después, hablaba de la nueva etapa que ha iniciado en el podcast de Carla Herrera, donde explicó que está aprendiendo a ponerse "por delante" porque "si yo no estoy bien, mis hijas tampoco iban a estarlo". En este sentido, considera que "lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese" ya que esto le ha permitido "hacer el papel de mamá de mi hijas al 100%, como ellas me necesitan".

Rumores de infidelidad en pleno proceso judicial

En abril era Javier Ungría el que tomaba la palabra para confirmar que Elena y él están inmersos en un proceso legal para ponerse de acuerdo en ciertos aspectos en los que no logran un entendimiento. "Cada uno que pelee por lo suyo. Yo peleo por mi hija, nada más", indicaba. En ese momento comentaba que deja todo en manos de la justicia, en la que confía. La diseñadora, por su parte, aclaraba que no tiene intención de pedir una pensión compensatoria y que su único objetivo es el bienestar de sus niñas, a las que quiere ver crecer "juntas y unidas". Además, definía a su ex como un buen padre.

Semanas más tarde, Elena acudía a un acto en el que aseguraba que le va a costar mucho volver a confiar en un hombre. En ese momento ya habían sonado rumores de supuestas infidelidades de su exmarido, y al ser preguntaba si en la última etapa la han engañado mucho indicaba: "Pensaba que no, pero hasta para eso estaba engañada". "Va habiendo revelaciones, pero eso ya no importa, esas revelaciones y enterarte a toro pasado de cosas no sirve para nada", añadía. Ungría ha negado esas deslealtades y ha reaccionado diciendo que "cada uno tiene sus estrategias".

El deseo de futuro de Tablada

Sea cual sea la resolución del juicio, Elena solo piensa en la perspectiva que el tiempo dará a la relación con el padre de su hija pequeña. En agosto se cumplirá un año de su separación y cree que a raíz de entonces los recuerdos de tristeza se borrarán para dejar paso a otros nuevos. Además, aunque actualmente no existe contacto con Javier, sobrino de Miriam Ungría, considera que en el futuro "habrá buena relación seguro" y confiesa que ella no es "rencorosa a pesar de todo lo que ha pasado".