Javier Ungría da su versión y datos hasta ahora desconocidos sobre la separación de Elena Tablada

La convivencia en Supervivientes 2024 está provocando tensiones y enfrentamientos entre los concursantes, pero también da a pie a conversaciones sinceras entre ellos sobre los momentos que han marcado sus vidas antes de llegar a los Cayos Cochinos. Es el caso de Javier Ungría, quien ha mantenido una conversación con Kike Calleja acerca de su mediática separación de Elena Tablada después de cuatro años de matrimonio y una niña en común llamada Camilla.

"¿Por qué rompisteis? Es que tengo una curiosidad super grande. ¿Sabes por qué? Porque he escuchado tantas cosas... Y siempre te ponen a ti de culpable", ha comenzado a decir el reportero mientras los dos se encuentran solos, a escasos metros del agua y bajo unas palmeras. "Yo creo que en una relación, como en todas, siempre es cosa de los dos. Las relaciones no se cuidan lo suficiente, la gente opina sin saber. A mí me afectaba bastante", ha comenzado a explicar el empresario.

"¿La decisión de romper la tomas tú o la toma ella?", ha preguntado directamente Calleja, que se define como un periodista todoterreno y está a punto de celebrar su segundo aniversario de boda con Raquel Abad. "La tomé yo. Ella intentó también que no fuese así", ha aclarado su compañero para después confirmar que en la recta final de su historia de amor Tablada le puso un detective porque "alguien le diría que era buena idea, supongo". Además, al hablar del carácter de Elena ha dicho que "a priori es como distante, un poquito fría..."

El sobrino de la princesa Miriam al-Ghazi de Jordania le ha explicado a su amigo por qué la relación con Tablada se ha transformado. Actualmente atraviesan un momento complicado marcado por su enfrentamiento legal para dirimir los detalles de la custodia de su hija, que en abril cumplirá cuatro años. "Hay mucha gente alrededor que puede tocar las narices, meter la patita queriendo sacar provecho de cosas, y contamina", ha indicado Javier.

El empresario, que tiene un restaurante llamado Haches en pleno barrio de Salamanca (Madrid), ha explicado que no ha rehecho su vida ni tiene actualmente pareja: "Yo no. Creo que ella sí. Me puede sonar que ella puede tener a alguien ya por ahí". No ha dado más detalles acerca de este comentario sobre su ex, que actualmente está volcada en su participación en Bailando con las estrellas.

El concurso de Telecinco, primera toma de contacto con el mundo de la televisión, ha cambiado la vida de la empresaria y ha supuesto un punto de inflexión. "Volví a gustarme a mí misma con todas mis imperfecciones, recuperé mis ganas, me volví a sentir orgullosa de mi, a demostrarme que no existen límites, a superarme fuera de mi zona de confort, patear las piedras del camino y a enseñarle a mis hijas que no existen fronteras", decía orgullosa.