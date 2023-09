Elena Tablada pone desde Canarias el broche a un verano de aprendizajes y marcado por la tensión con Javier Ungría: 'La paz no tiene precio'

Un año ha pasado desde que Elena Tablada anunciara su inesperada separación de Javier Ungría, con quien selló su amor ante el altar en 2018 con dos bodas y tuvo a su hija Camila. Una ruptura nada fácil para la influencer, que pidió ayuda profesional para encarar el duelo, y tras la que la tensión sigue viva todavía a día de hoy entre ambos. ¿El motivo? Su enfrentamiento judicial y los desencuentros que han protagonizado últimamente. A la espera de que la expareja resuelva el proceso legal y llegue a un entendimiento previsiblemente en los tribunales, la diseñadora ha seguido su máxima de "vivir el ahora" y ha puesto el broche a un verano de fuertes emociones y viajes desde Las Palmas de Gran Canaria.

El cruce de declaraciones entre Javier Ungría y la madre de Elena Tablada, ¿qué ha pasado?

Un verano "de acá para allá" marcado por los aprendizajes

Elena, que ha exprimido la etapa estival a caballo entre Miami y Madrid y ha hecho otras escapadas como su reciente periplo a Marbella, ha despedido la temporada, en la que ha estado "de acá para allá", desde la capital de Gran Canaria. Acompañada de la benjamina de la casa, Camila, de 3 añitos, la creadora de contenido ha elegido la isla para disfrutar de un merecido descanso y "recargar las baterías". Unos días que, según ha confesado, han estado "llenos de vida" y que les han hecho "muy felices": "Septiembre, ¡voy pa' ti!", ha agregado a modo de pie de foto de un carrusel de varias imágenes en las que recopila algunos de los instantes más especiales del viaje.

Desplazamientos en avión, refrescantes chapuzones en la piscina, relax bajo el sol, paseos por la arena de la playa, divertidos juegos, carreras al aire libre... Han sido unas jornadas en las que ha reconectado desde un idílico entorno con la calma, algo que, de igual modo que la paz, la inocencia y el deseo por hacer nuevos descubrimientos, "no tiene precio" bajo su punto de vista. Otros de los aprendizajes que saca de los últimos coletazos de su inolvidable verano es que "sin zapatos se vive mejor", que "las buenas amistades no tienen precio" y que dedicarse tiempo de autocuidado es "necesario".

Elena Tablada se muestra así de contundente: 'Qué caro se paga no elegir bien a una persona'

Tiempo de calidad con su hija pequeña y autocuidado

Sin borrar la sonrisa que tanto le caracteriza de su rostro, Elena ha compartido con su comunidad virtual de más de doscientos mil admiradores algunos momentos junto a su niña y también instantes que se ha regalado a sí misma. Es el caso de un tratamiento facial que se ha realizado en la reputada Clínica Naac, un centro de cirugía estética y dermoestética avanzada ubicada en su destino vacacional. Concretamente, se ha sometido a una sesión de Thermage FLX, una potente radiofrecuencia que reduce la flacidez y multiplica la reafirmación e iluminación de la piel y mejora sus poros.

Retos, optimismo y fortaleza para el nuevo curso

La influencer, de 42 años, se prepara así para dar comienzo a un curso que, con toda seguridad, estará repleto de emocionantes proyectos y nuevas aventuras, siempre de la mano de sus dos hijas, que son su absoluta prioridad. De hecho, mientras Ella, de 13 años, ultima sus jornadas de descanso junto a su padre, David Bisbal, Elena, que ya está de vuelta en la capital, ha aprovechado para cambiar su habitación y ponerla a su gusto "para cuando ya llegue de sus vacaciones vea su cuarto de mayor".

Con ganas, fortaleza, optimismo y dispuesta a alejarse de todo lo que no le sume. Así encara la orgullosa mamá esta nueva etapa: "Eliminen de su vida toda persona que les mienta, les falte el respeto, les use y no les valore", reza un texto que ha compartido este viernes en su cuenta y que ha escrito la cantante Karol G. Una reflexión a la que ha agregado otro texto cargado de significado: "Que en septiembre te enamores de ti, de cuidarte. Que logres soltar viejas creencias y todo eso que ya no eres. Que comiences a crear tu mejor versión y te enamores de ella. Que seas paciente contigo, aceptes tus tiempos y respetes tu viaje".

Elena Tablada hace balance de su separación: 'Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese'