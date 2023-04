La secuencia completa del vídeo viral de David Bisbal: '¿Cómo están los máquinas?'

Loading the player...

Es, sin duda, el vídeo estrella de los últimos días. David Bisbal no podía imaginar que el momento que protagonizó al finalizar su actuación en el Primavera Pop, cuando se encontró con unos fans a la salida del evento, se viralizaría rápidamente. La grabación no tardó en hacerse viral y, en los últimos días, ha corrido como la pólvora su frase al saludar a sus seguidores: "¿Cómo están los máquinas, lo primero de todo?". Ha sido imitado, replicado y versionado, pero lo que muchos no saben es que el vídeo no termina ahí. En realidad, la secuencia sigue, y una de las frases que el artista pronuncia a continuación también ha llamado la atención de los usuarios. Dale al play y no te lo pierdas.

