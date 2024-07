Elena Tablada sorprende con su candidatura a Miss Universo Cuba

Elena Tablada es una caja de sorpresas. Tras su paso por el concurso Bailando con las estrellas, de Telecinco, la ex de David Bisbal y Javier Ungría, ha confirmado que se ha presentado al certamen de Miss Universo.

"No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira, me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no", anunció la en el programa Fiesta. "Me preguntaron que me veía de especial y, aunque creo que tengo el físico en contra, lo que tengo es mi cabeza y como los años me han hecho amueblarla. Por lo tanto, lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida", añadió.

En este momento, hay 95 candidatas preseleccionadas de las 578 que se presentaron y Elena Tablada, de 43 años, es una de ellas. Según informan desde el perfil oficial del concurso, las candidatas ya han realizado el casting virtual y presencial. Ahora solo falta que el jurado delibere y seleccione a las 20 finalistas que lucharán por la corona de Miss Universo Cuba el próximo 15 de septiembre en Miami. La ganadora pondrá rumbo al certamen de Miss Universo, que este año se celebrará en México, y tendrá que enfrentarse a concursantes como Alejandra Rodríguez, la abogada de 60 años que representará a Argentina.

Cuba vuelve a participar en el certamen de Miss Universo tras 57 años de ausencia, después de que la actual dueña del concurso, la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, comentara que le gustaría visitar la isla y dejara la puerta abierta para que las mujeres cubanas participaran de nuevo en el certamen. La primera edición de Miss Universo Cuba se celebró en 1952 y la última en 1960, cuando el régimen de Fidel Castro lo prohibió.

El requisito para participar en Miss Universo Cuba es haber nacido en Cuba o ser hija de padres cubanos en el exilio. Además, para el certamen de Miss Universo 2024 se han aplicado nuevas reglas, entre ellas, la eliminación de los límites de edad de los concursantes, permitiendo participar a todas las mujeres mayores de 18 años sin importar su edad. Estas condiciones favorecen la candidatura de Elena Tablada, que ha tomado esta decisión tras su complicado divorcio de Javier Ungría. Según le contó al periodista Iván Reboso, el motivo de su sorprendente participación: "Quiero quererme, quiero aprender a valorarme y, en este punto de mi vida, creo que es el momento ideal para dar este paso y demostrarme que me quiero tanto por dentro como por fuera".