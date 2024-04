Alejandra Rodríguez hace historia al convertirse en Miss Universe Buenos Aires a los 60 años

Alejandra Rodríguez ha derribado los estereotipos y ha cautivado los corazones de miles al ser coronada como Miss Universe Buenos Aires. La abogada y periodista originaria de La Plata, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer de 60 años en alcanzar dicha distinción, logrando un cambio monumental en los concursos de belleza.

Su triunfo celebra sus logros y la evolución de la definición de la belleza. La victoria de Rodríguez representa un hito importante en el desafío a las normas discriminatorias por edad y la redefinición de los estándares sociales de atractivo.

©Alejandra Rodríguez





Tras su victoria, Rodríguez expresó lo orgullosa que se sentía de ser elegida para presentar los nuevos paradigmas de la belleza en los certámenes. “Me emociona representar este nuevo paradigma en los certámenes de belleza porque estamos inaugurando una nueva etapa en la que la mujer no es sólo belleza física sino un conjunto de valores más. Soy la primera de esta generación en comenzar con esto”, compartió, en medio de un discurso cargado de sabiduría y confianza.

De hecho, el viaje de Rodríguez inspira a mujeres de todas las edades, demostrando que la belleza no conoce de límites y que el valor de una persona va más allá de su belleza física. Su presencia en el próximo concurso de Miss Universe Argentina 2024 subraya aún más la importancia de la inclusión y la representación en la industria de la belleza.

La participación de Rodríguez, que competirá junto a mujeres elegidas de cada provincia del país, promete desafiar las percepciones tradicionales y fomentar una narrativa de belleza más inclusiva y empoderadora.

Mientras continúa inspirando a miles, Rodríguez se prepara para participar en la competencia nacional, el 25 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires. En dicho certamen, se coronará a la ganadora del título de Miss Universe Argentina y que representará al país en la próxima edición de Miss Universe.

Otras mujeres haciendo historia

Además del logro innovador de Alejandra Rodríguez, Haidy Cruz, de 47 años, madre de dos hijos, entrenadora de salud y experta en fitness, compite para representar a República Dominicana en el certamen Miss Universo 2024. “Siempre me llamó la atención participar en un concurso de belleza. Sin embargo, debido a que me convertí en madre a una edad temprana, nunca pude hacer realidad ese sueño. Miss Universo, que promueve la inclusión, me ofreció la oportunidad de perseguir mi sueño. Mi voz interior me instó a intentarlo, a experimentar el viaje en lugar de simplemente escucharlo”, contó a HOLA! USA.