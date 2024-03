Sheynnis Palacios se disculpa con Miss España por incidente en Miss Universe

No cabe duda de que el reinado de Sheynnis Palacios como Miss Universo ha quedado marcado por su carisma y el cariño del público, inlcuso ha tocado el corazón de sus propias compañeras de la edición pasada del certamen de belleza. En una reciente entrevista, la bella nicaragüense recordó algunos de los momentos de la noche en la que fue coronada y fue en esta conversación donde admitió haber estropeado la caminata de Miss España, Athenea Pérez. Sheynnis recordó que la originaria de Murcia estaba detrás de ella y que en la pasarela ella improvisó un giro que destanteó a su compañera. Tras esta entrevista, la cual fue compartida en redes sociales, Miss España 2023 reaccionó.

Sheynnis Palacios fue coronada en noviembre de 2023 como Miss Universe

Este incidente se dio justo antes de pasar al Top 10, cuando las 20 participantes seleccionadas estaban caminando en la pasarela de traje de baño.

“Sentí por un momento que no iba a Top 10, porque detrás de mí estaba España. Lo siento España... y yo hice un giro y estropeé la caminata de España y yo dije ‘no puede ser, pobre España’. Lo siento amiga, pero estaba súper feliz, pero ese momento fue demasiado memorable”, dijo.

Athenea Pérez, Miss España

En el video de la pasarela se ve claramente cómo Sheynnis da su giro y Miss España titubea un poco y pausa su caminata para permirtir que Sheynnis complete la vuelta. Lejos de molestarse o reaccionar de forma enérgica, Athenea Pérez comentó lo siguiente debajo del video: “De lo siento N A D A amiga, esa corona tenía tu nombre y apellidos 👑🌎”.

Los nervios por pasar al Top 10

“Estaba realmente orando para pasar al top 10 y justo en ese momento empecé a temblar”, compartió Sheynnis cuando escuchó que había pasdo al Top 10. “Fue muy emocionante ver a toda esa gente frente al escenario gritar Nicaragua. Empecé a celebrar”, recordó. Después vino el emocionante momento de pasar a las cinco finalistas y para su sorpresa, quedó en uno de los lugares. Sheynnis recuerda que estaba muy feliz por ese hecho, pues era la primera vez que Nicaragua quedaba en el Top 5 en toda la historia de Miss Universo.

Finalmente, la joven de 23 años se llevó la corona, en medio de un mar de emociones. “Me dan hasta ganas de llorar, en ese momento era mi niña interior, y en ese momento solo dije gracias. No quería que se corriera el maquillaje”.

“Fue muy bonito quería que mi mamá me viera y sabía que no me miraba presente pero sí sabía que me miraba en la televisión y lo más cercano que tenía era a mi directora nacional y mi mejor amigo... Te amo mamá”.

Las lágrimas de emoción al ser coronada por su antecesora R’Bonney Gabriel

