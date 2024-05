La reflexión de Elena Tablada en Marruecos tras el juicio con su ex Javier Ungría, ¡y con cambio de look radical! La vista por la custodia de su hija de cuatro años comenzó el 25 de abril y el empresario tuvo que declarar por videollamada

Durante los últimos meses, Elena Tablada se ha situado en el foco de la noticia. Tras mucho esfuerzo y constancia e, incluso, cambiar de profesor de baile por las rencillas que tuvo con el anterior bailarín, fue eliminada de Bailando con las estrellas hace poco más de un mes. A esto se suma su entrevista en el programa de Telecinco ¡De viernes! en la que explicó el motivo de su ruptura con David Bisbal, más que el pasado 25 de abril comenzó el juicio contra su ex Javier Ungría. Ahora, ha aprovechado el puente para desconectar y viajar a Marruecos desde donde ha hecho una profunda reflexión y ha aparecido, ¡con un look nuevo!.

Hace una semana, comenzó el juicio entre Elena Tablada y Javier Ungría por la custodia de su hija y manutención de su única hija, Camila, de 4 años. La empresaria acudió a la vista — que sufrió varios aplazamientos — celebrada en los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas y en la que se reencontró con su expareja por videollamada, ya que se encuentra en Honduras concursando en Supervivientes. A pesar de que a la salida se mostró positiva, ha realizado una reflexión a través de su perfil público sobre la situación actual que está viviendo.

"Llega un momento en la vida que te tienes que elegir a ti", ha comenzado escribiendo en su perfil público para continuar explicando que está viviendo una fase de curación: "Parte de la sanción es que a medida que vas sanando, te vas dando cuenta que se hace más fácil poner límites sin sentirte culpable, que el perdón es para uno mismo en lugar de para los demás y que confías más en tus decisiones sin importarte lo que Los demás opinen. Como una especie de renacimiento", ha sentenciado dejando claro que prioriza sus necesidades.

Unas palabras que ha escrito desde Marrakech — donde ha aparecido con un cambio de look ya que ahora luce con el pelo en todo rojizo — y en las que asegura que ha aprendido "a sobrevivir y a superarme fuera de mi zona de confort, y fue ahí donde estaba la magia". También ha confesado que ahora mismo está viviendo una época complicada, pero que nunca va a dejar de luchar: "Mi vida está llena de luces rojas pero son esas luces las que me han hecho evolucionar como ser humano. No me arrepiento de nada de lo hecho ni de lo aún no hecho. La vida es un "sí (me) quiero, puedo".

La empresaria y diseñadora ha querido destacar, así, lo mucho que ha tenido que luchar y sobreponerse para llegar donde está ahora e, incluso, ha comparado su estancia actual en Marruecos con la de hace justo 365 días: "Hace un año en esta misma ciudad nunca me imaginé verme como me veo. Tan crecida, tan madura, tan en paz, tan feliz, tan vencedora, TAN ELENA. Gracias al universo por abrirme todas las puertas y ventanas para volar libre hacia mí misma. Yo todo lo puedo".

El 25 de abril Elena Tablada se desplazó a media mañana a los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas para comenzar el litigio que mantiene con su exmarido por la custodia y manutención de su única hija, Camila, de 4 años. Una vista que ha sufrido varios aplazamientos y a la que finalmente Javier Ungría tuvo que entrar por videollamada, una opción que le ha permitido no tener que abandonar Honduras y venir a España. Tras dos horas de duración, abandonó los juzgados con paso firme y confesó ante los medios de comunicación que estaban allí presentes que salía con buenas sensaciones: "Bien, lo que quiero es lo mejor para Camila y bien. Confío en Dios y en Universo".

