Elena Tablada se pronuncia por primera vez tras su polémica en televisión y cuenta cómo se encuentra

Han tenido que pasar varios días para que Elena Tablada haya decidido pronunciarse sobre su polémica de Bailando con las estrellas. En el último programa, su compañero Adrián Esperón dejó a todos sin palabras al anunciar en directo que no quería seguir trabajando más con ella por la tensión y las diferencias que había entre ellos, y quedó en el aire qué iba a pasar con la participación de Elena en el concurso. Pues bien, la diseñadora se ha pronunciado por primera al respecto. Elena Tablada se ha mostrado muy sincera y no solo ha dicho cómo se encuentra sino que también ha contado si ha podido volver a ensayar o no. Dale al play y escucha sus palabras.

