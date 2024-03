Imprevisto en 'Bailando con las estrellas': el compañero de Elena Tablada pide abandonar el concurso por su mala relación

La tensión entre Elena Tablada y Adrián Esperón, su compañero en Bailando con las estrellas, ha terminado explotando. Después de varias semanas de descuentros, conflictos... en el último programa, la diseñadora y el bailarín volvieron a demostrar que no tienen buena relación. "Se me hace muy difícil no notar la tensión... todas las parejas terminan dándose un abrazo y vosotros es que ni os miráis a la cara", dijo el presentador Jesús Vázquez después de su coreografía. Lo mismo opinó el jurado, coincidiendo en que está claro que entre ellos las cosas no funcionan. Antonia Dell’Atte incluso dijo que veía a Elena sufrir en el escenario.

Al preguntarle qué quería hacer y si quería continuar o no, Elena respondió muy sincera. "Si llegué hasta aquí, obviamente quiero seguir adelante todo el tiempo que pueda, porque esto me ha ayudado muchísimo a gustarme con mis imperfecciones, a quitarme barreras, a salir de mi zona de confort...".

Sin embargo, su compañero de baile no opinaba lo mismo y quiso pronunciarse al respecto. "No lo quería decir antes porque quería ser profesional, bailar y no causar ninguna problemática", comenzó diciendo. "Yo he dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, confío en su talento. Pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha dicho esta semana", dijo dejando a todos los presentes en shock. En ese momento, Elena negó con la cabeza e intentó coger el micrófono para decir algo, pero Adrián la frenó con la mano y continuó.

"Yo quiero decir que una cosa es la decisión de Elena y yo quiero ser profesional, quiero que ella consiga un buen papel en este concurso, así que yo doy un paso al lado. No quiero perjudicarla para nada, porque este es su concurso, no el mío. Abro petición al programa y a ella para que le pongan otro maestro y pueda probar", concluyó Adrián.

Tanto el público como el jurado se quedaron muy sorprendidos, al igual que el propio Jesús Vázquez, que reaccionó: "Esto no estaba previsto. Vamos a tranquilizarnos un poco. Hablaremos con la dirección del programa, consultaremos las bases del concurso y veremos si es posible que a estas alturas del programa, después de diez semanas, se pueda hacer un cambio así".

Elena, visiblemente incómoda con la situación, confesó que en un momento le habían ofrecido cambiar de compañero pero que ella había dicho que no. "Lo único que quería era conectar con mi maestro. Pero antes de entrar le he dicho: 'Adri, ¿quieres decirme algo? Y me ha dicho: 'Yo estoy trabajando'. No me ha dicho ni una palabra más, entonces...".

"Ahora yo no puedo tomar una decisión porque estamos en directo, pero nos reuniremos con la dirección del programa y vermos, porque ya veo yo que por las dos partes esta historia no funciona", terminó Jesús Vázquez.

Rápidamente, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y muchos fans y seguidores de Bailando con las estrellas opinaron sobre esta polémica. Una de ellas ha sido Sheila Casas, compañera de Elena en el concurso que ya fue eliminada. La hermana del actor Mario Casas ha dejado clara su posición publicando: "Mucho ha tenido que aguantar @hellentablada de este señor que no se sabe, ¡no es oro todo lo que reluce! Es muy fácil decir cosas en dos minutos de directo para quedar bien y luego la realidad es muy diferente. ¡Tú puedes Elena, sigue esforzándote y dándolo todo como siempre!"

Ante sus cariñosas palabras, la diseñadora ha dicho: "Hablar con propiedad es lo que tiene. Te quiero. Y me molesta que este perfil, supuestamente para apoyarnos, solo ponga narrativas de personas que no son las que avivan el programa".