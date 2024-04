Comienza el juicio entre Elena Tablada y su ex Javier Ungria, conectado por videollamada desde 'Supervivientes' El empresario y la diseñadora se enfrentan por la custodia y manutención de su hija en común de cuatro años

Este jueves ha comenzado el proceso judicial que enfrenta a Elena Tablada con su exmarido, Javier Ungría, por la custodia y manutención de la hija que tienen en común. La diseñadora ha llegado a los juzgados de Madrid con el rostro serio y cubriendo sus ojos con unas grandes gafas de sol. Por su parte, el empresario no ha podido acudir presencialmente, ya que se encuentra concursando en el programa de Supervivientes 2024. Eso sí, a pesar de no estar físicamente en la sala, sí que ha declarado a través de videollamada.

Elena Tablada, vestida de negro, ha llegado a los juzgados de la localidad madrileña de Alcobendas a media mañana de este jueves para comenzar el litigio que mantiene con su exmarido por la custodia y manutención de su única hija, Camila, de 4 años. Una vista que ha sufrido varios aplazamientos y a la que finalmente Javier Ungría ha tenido que entrar por videollamada, una opción que le ha permitido no tener que abandonar Honduras y venir a España. Nada más llegar, la diseñadora y empresaria ha confesado ante los medios de comunicación allí presentes que confía en que las cosas terminen como ella quiere: “Confío en Dios y en Universo”.

La exconcursante de Bailando con las estrellas ha querido dejar claro antes de entrar al juicio que lo más importante para ella en todo este proceso es su hija: "A mí no me tiene que favorecer nada, tiene que favorecer a mi hija. De momento es muy pequeña y no se entera de nada". Una vez finalizada la vista de dos horas de duración, ha abandonado los juzgados con paso firme y ha confesado que sale con buenas sensaciones: "Bien, lo que quiero es lo mejor para Camila y bien".

También ha relatado cómo ha sido la declaración de Javier Ungría: "Ha sido por Zoom y está bastante morenito. Todo muy normal, como todo lo que me pasa a mí". Ante la pregunta de una de las reporteras de si ya están o no divorciados ha contestado muy tajante que "ojalá". Mientras, su exmarido continúa luchando semana tras semana para conseguir la victoria en el programa en el que participa, Supervivientes, de Telecinco.

Desde principios del pasado mes de marzo, el concursante permanece en la isla hondureña de Cayos Cochinos junto al resto de sus compañeros, por lo que lleva dos meses separado de su hija y sin saber absolutamente nada de ella hasta ahora, que la organización le ha permitido ver un vídeo de la pequeña en el día de su cumpleaños. Unas imágenes que según la propia Elena, las grabó ella: "Lo grabé yo por el cumpleaños de mi hija. Me hubiera gustado que él grabara uno para ella, pero bueno".

