El contundente mensaje de Elena Tablada al jurado de 'Bailando con las estrellas' una semana después de su expulsión

Elena Tablada ha vivido unas semanas muy complicadas porque tras mucho esfuerzo y constancia, e, incluso, cambiar de profesor de baile después de algunas desavenencias con su primera pareja de baile, Adrián Esperón, fue eliminada de Bailando con las estrellas. Aprovechando su expulsión, y las vacaciones de Semana Santa, la diseñadora ha aprovechado para poner tierra de por medio y desconectar en Florida junto a sus dos hijas. Pero a pesar de estar tan lejos, no ha querido perderse el último programa del concurso de baile en el que una noche más, el público volvió a salvar a Bruno Vila.

Una situación que provocó que la jurado Julia Gómez Cora le dijera lo que pensaba: "visto que en otros países, los finalistas y ganadores han giras y han llenado estadios. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y no creo que la gente quiera pagar por verte bailar". Unas declaraciones que provocaron un gran enfado en Elena Tablada que no dudó en subir a su perfil público un vídeo, muy tajante, explicando lo que pensaba sobre esta tesitura y estallando contra los miembros del comité Todos los detalles y sus declaraciones en el vídeo.

