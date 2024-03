Máxima tensión en 'Bailando con las estrellas' con el desmayo de un bailarín en directo y la expulsión de Elena Tablada

Las últimas semanas han sido muy difíciles para Elena Tablada en Bailando con las estrellas, el programa del que ayer se despidió tras ser expulsada. Tenía un complicado cara a cara contra Mala Rodríguez en unas circunstancias especiales, ya que estrenaba nuevo compañero de baile después de haber todo con Adrián. A pesar de su gran esfuerzo y trabajo, no pudo competir con la compenetración que se veía entre la cantante y su maestro y finalmente se despedía del concurso. "Este es el duelo que más nerviosa me he puesto", explicaba Elena.

Una noche muy complicada para Elena porque cabe recordar que en el programa anterior, el pasado sábado 16 de marzo, su profesor de baile Adrián Esperón, pedía a la dirección el programa a causa de esta delicada relación que ambos mantenían: "Yo he dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, confío en su talento. Pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha dicho esta semana. No quiero perjudicarla para nada, porque este es su concurso, no el mío. Abro petición al programa y a ella para que le pongan otro maestro y pueda probar".

Tras despedirse Adrián Esperón del concurso de Mediaset, la diseñadora publicada una imagen junto a su nuevo profesor acompañada de las siguientes palabras: "La vida es un 10% lo que te sucede y 90% cómo lo gestionas. Los cambios suelen venir acompañados de sacudidas, es tan solo la preparación para algo nuevo. Comienzo ya casi al final de túnel con mi nuevo maestro Angelo Madonia que me devolvió la ilusión de disfrutar cada pasito que doy al son de la música. A pesar del reto de hacerme a un maestro nuevo en tan poco tiempo, él me lo puso bien fácil. GRACIAS".

Una situación que a pesar de afrontar con positividad, le ha pasado factura este sábado, ya que apenas han tenido tiempo para ensayar junto a su nuevo profesor, Angelo Madonia: "Hemos tenido dos días para trabajar dos coreos pero es muy buen maestro y lo he absorbido bien", explicaba la empresaria. Por su parte, el maestro italiano, anterior pareja de Sheila Casas explicaba cómo habían sucedido los hechos: "Me llamaron en el último momento y hemos hecho lo imposible. He tenido tres días para dos coreografías nuevas".

El desmayo de un bailarín

Por si esto fuera poco, este mismo sábado tanto el equipo como los espectadores de Bailando con las estrellas se llevaron un buen susto cuando Telecinco tuvo que cortar su emisión después de que el bailarín Sergi Padrós, maestro de Athenea Pérez, sufriera un desmayo por una bajada de tensión. Una situación que se producía mientras Jesús Vázquez lo entrevistaba antes de que él y su pareja salieran a actuar. De hecho, la modelo fue la primera en percatarse y pedir ayuda a gritos.

Por suerte, todo quedó en un susto y minutos después, tras ser atendido por el servicio médico del programa, pudo regresar al plató convencido de que ya se había recuperado. “Estoy bien. Ha sido un pequeño susto. Por los nervios, a veces no comes lo que deberías, el esfuerzo que hacemos... Pero estoy bien. Mamá, tranquila”, declaró. A través de su perfil público también ha querido contar cómo se encuentra y dar las gracias a todos los que se han preocupado por él: "Gracias por toda la gente que me cuidó ayer. Fue solo un susto, está todo bien", ha escrito en sus redes sociales.

