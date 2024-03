Así es Adrián Esperón, el bailarín que ha abandonado 'Bailando con las estrellas' por su mala relación con Elena Tablada

Loading the player...

Las últimas semanas han sido muy difíciles para Elena Tablada en Bailando con las estrellas debido a su complicada relación con su maestro de baile Adrián Esperón. De hecho, el sábado 16 de marzo el bailarín pedía a la dirección abandonar el programa a causa de esta delicada situación: "Yo he dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, confío en su talento. Pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha dicho esta semana. No quiero perjudicarla para nada, porque este es su concurso, no el mío. Abro petición al programa y a ella para que le pongan otro maestro y pueda probar".

La diseñadora, por su parte, confesaba que tiene muchas ganas de seguir en el concurso: "Si llegué hasta aquí, obviamente quiero seguir adelante todo el tiempo que pueda, porque esto me ha ayudado muchísimo a gustarme con mis imperfecciones, a quitarme barreras, a salir de mi zona de confort...". Finalmente, el programa ha aceptado la petición del gallego, que ya no bailará más con Elena Tablada. Su sustituyo será Angelo Madonia, la expareja de baile de Sheila Casas. Conoce a Adrián Esperón, el bailarín de 34 años que ha roto todas las reglas en Bailando con las estrellas.

