La emocionante actuación de María Isabel en ‘Bailando con las estrellas’ tras sufrir una dura pérdida y las lágrimas de Boris

María Isabel ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la séptima gala de Bailando con las estrellas. Desde que comenzó el programa, la artista se ha colocado casi siempre en los primeros puestos de la lista de las valoraciones del jurado profesional. Esta semana, la que fue ganadora de Eurovisión Junior en 2004, se ha tenido que enfrentar a un Freestyle contemporáneo al ritmo de la canción Beautiful, junto a Luis Montero, su maestro de baile, y una gala más, ha brillado. Sin embargo, no han sido unos días fáciles, ya que María Isabel ha tenido que hacer frente a una dura pérdida.

“Ha sido una semana muy dura para mí, ahora estoy en modo baile, no quiero pensar en lo que ha ocurrido”, ha comenzado diciendo, aún rota por la emoción. “Está siendo una semana complicada, mi perrito nos ha dejado, se ha ido al cielo. Llegué el domingo a casa, se esperó a que llegara a casa para despedirse de mí y se fue”, ha explicado en el video resumen de su entrenamiento. “Tengo muchos recuerdos de él. Al final también lloro de la emoción de haber tenido un perro tan bueno en mi vida”, ha terminado diciendo, al mismo tiempo que se abaza con su compañero de baile.

Además de la pérdida de su mascota, María también está haciendo frente a estar lejos de su familia. La joven de 29 años está muy enamorada del influencer de viajes Jesús Marchena, con el que lleva compartiendo vida desde hace más de seis años. Fruto de su amor, nació su primera hija, Daliana, quien cumplió su primer año el 14 de febrero. Es por ello que estar separados de ellos está siendo lo peor que está llevando de esta experiencia: “Es la primera vez que nos hemos separado, a Jesús lo estoy echando de menos porque una separación siempre es dura, pero también estoy feliz porque está con Daliana. Se adoran y se sienten muy orgullosos de mí”, ha confesado sobre los dos amores de su vida.

A pesar de que la cantante no esté pasando por su mejor momento, ha dejado sin palabras a los jueces. Más allá de su baile, la joven ha emocionado a los presentes en plató y ha roto en lágrimas, Boris Izaguirre le ha dedicado unas emotivas palabras: “Estoy muy conmocionado por la actuación que has hecho. Nos has demostrado cómo amas tu profesión, cómo amas tu talento y es tu mensaje más trascendente. Crees mucho en tí”, le ha expresado el juez del programa. Ante estas palabras, María Isabel no ha podido no mostrar su agradecimiento: “Es que son muchos años y mucha lucha, querer estar ahí siempre. Nunca me he rendido”, ha respondido con las lágrimas en los ojos. Finalmente, los jueces han considerado que la intérprete de Antes muerta que sencilla ha estado fantástica y ha conseguido 38 puntos.

Por otro lado, el resto de la gala ha tenido más de una sorpresa. A diferencia de otras semanas, en esta ocasión se han producido dos expulsiones en vez de una. Mala Rodríguez y Sheila Casas se jugaban su permanencia en el programa y se batían en duelo al arranque del programa. Ambas han repetido sus bailes de la semana pasada: Mala un freestyle y Sheila un jive. Tras las actuaciones, el jurado ha considerado que la primera expulsada de la gala sea la hermana de Mario Casas.

Después de la primera eliminación de la noche, ha habido dos actuaciones que han sido las que menos han gustado al público. El tango de Elena Tablada y la salsa de Josie, quienes se batían en duelo al final de la noche para no ser eliminados. El modisto ha disfrutado bailando su tema Súbeme la radio, de Enrique Iglesias, pero no ha logrado convencer con su actuación al jurado. Por su parte, Elena Tablada, una de las favoritas del programa, ha enamorado a los jueces como si fuera una bailarina de verdad. Finalmente, Josie se ha convertido en el segundo eliminado. Por su parte, Athenea y Sergi se convertían en los ganadores de la velada.