La cantante María Isabel da a luz a su primera hija

María Isabel, ganadora de Eurovisión Junior 2004, está de enhorabuena. La cantante y su futuro marido, que aplazaron la boda para esperar a tener con ellos a su pequeña, se han convertido en padres por primera vez tras la llegada de Daliana. Junto a varias fotografías de las pequeñas manitas de la recién nacida, la pareja ha confirmado la feliz noticia, una buena nueva que les ha hecho muy felices. Hace unas semanas que la artista publicó además un vídeo de la babyshower, la fiesta en la que a ritmo de Te esperaba de Carlos Rivera se enteraron del sexo del bebé y donde todos los invitados pudieron dejar y apuntar los nombres que les gustaban para el futuro nuevo miembro de la familia. "¡No podemos describir con palabras todo lo que sentimos ese día! ¡Te esperamos con ansias!", escribió la intérprete de Antes muerta que sencilla.

Durante todo el embarazo, María Isabel ha confesado a todos sus seguidores lo controlada y cuidada que ha estado, siempre preocupada por la salud de su pequeña. "Os juro que esta bebé ha sido, es y será mi prioridad porque es el mayor regalo de la vida… y hacer todo por ella sale de forma natural", ha escrito en sus perfiles sociales, donde no ha parado de informar en todo momento sobre cómo se encontraban ambas. Con todo preparado en casa para la llegada de Daliana, la cantante también ha mostrado la habitación de la pequeña, que tiene una cuna presidida con una preciosa mosquitera rosa rodeada de peluches de animales con los que la niña jugará cuando crezca un poco más.

Además, la que fuera concursante de Tu cara me suena también ha querido contar a sus fans que aunque en las fotografías y vídeos que publica siempre aparece con buena cara, a veces la verdad es otra porque "no vemos lo que hay detrás". "Durante este embarazo he tenido días en los que me hubiera quedado dormida todo el día… No solo es fiebre… es cansancio, vómitos, tensión baja etc…Pero es como todo… ¡después al ver el resultado me quedo tranquila y me siento bien conmigo!", escribió después de enseñar uno de los momentos en los que les habla de su vida.

Muy enamorada de Jesús, María Isabel confesó hace unos meses que a pesar de estar en plenos preparativos de su boda, iba a tener que posponer la ceremonia por el embarazo. Planificada para este verano, la cantante reveló que cambiaron de planes hasta que la niña creciera un poco más. "Obviamente la hemos aplazado, ya que la prioridad es el bebé ahora mismo y de casarnos tendremos tiempo", dijo la cantante, que además aseguró que le encantaría que su bebé "llevase los anillos".