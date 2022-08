La cantante María Isabel va a ser madre por primera vez

¡Toca darles la enhorabuena! La cantante María Isabel y su novio, Jesús Marchena, acaban de anunciar que van a ser padres por primera vez. La pareja ha compartido la feliz noticia con todos sus seguidores posando con la ecografía de su bebé y una gran sonrisa. Además, llevaban unas gorras personalizadas en las que se podía leer "mon" y "dad", es decir, mamá y papá en inglés. "En menos de seis meses, si Dios quiere, tendremos a nuestro bebé con nosotros", han desvelado. "No se imaginan la de emociones que estamos viviendo, la ilusión que nos hizo desde el primer momento… Nos sentimos realmente bendecidos y estamos viviendo sensaciones únicas… y las que nos quedan", han añadido.

La artista, de 27 años, ha esperado un tiempo para contar que está embarazada porque quería asegurarse de que todo estaba bien. Por ahora no ha desvelado si el bebé que espera es niño o niña, o si ya tiene pensando algún nombre. A juzgar por sus palabras, irá dando más detalles, pues su intención es vivir este proceso junto a sus fans, a los que adora.

María Isabel, que alcanzó el éxito siendo una niña con la canción Antes muerta que sencilla, vive un momento de felicidad plena al lado de su compañero de vida y su mejor apoyo. Jesús Marchena ha sido clave en el día a día de la artista, sobre todo, tras su decisión de retirarse de los escenarios por problemas relacionados con la ansiedad. A finales de año, el joven andaluz pidió matrimonio a la cantante con una increíble y romántica cena en Maldivas. Ahora, en vez de preparar su boda, están centrados en la llegada de su primer hijo, prevista para el invierno que viene.

María Isabel, natural de Ayamonte, Huelva, arrasó en el Festival de Eurovisión Junior de 2004 con su canción Antes muerta que sencilla. Tenía solo nueve años y sus temas sonaron sin cesar hasta en Japón. Su primer álbum, No me toques las palmas que me conozco, se convirtió en disco de platino. Después llegó su segundo trabajo, Número 2, y el tercero, Capricornio. En 2007 debutó en el cine con la comedia navideña Ángeles S.A., y dos años más tarde saltó a la pequeña pantalla como presentadora del programa infantil Los Lunnis, de TVE.

En 2012 paró su carrera para terminar sus estudios de Secundaria y tres años más tarde, en 2015, regresó a la música con la canción La vida solo es una. En 2019 se convirtió en concursante de Tu cara me suena. "Creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida", aseguró. Sin embargo, en 2021 se tomó un respiro laboral. Su lema en estos momentos es el siguiente: "Ve a tu ritmo… no mires relojes ajenos".