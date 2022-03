María Isabel, 'antes muerta que sencilla' y... enamorada

¡Qué bonito es el amor! La cantante María Isabel está viviendo un momento muy especial y ha querido compartir su felicidad con sus seguidores mostrando lo enamorada que está de su novio. El "culpable" de su sonrisa es Jesús Marchena, quien se ha convertido no solo en su compañero de vida sino también en su mayor apoyo. "Por encima de todo", ha escrito la onubense, que triunfó hace 16 años con la canción Antes muerta que sencilla, recordando uno de los últimos viajes que hicieron juntos a Sintra (Portugal). "¿Te puedo querer más?", le ha preguntado su novio.

María Isabel ha publicado varias fotos en las que aparecen de lo más cariñosos paseando por algunos rincones de la localidad portuguesa, y ha recibido muchos piropos por parte de sus fans, que se han alegrado de verla tan feliz y han querido darle la enhorabuena. "Qué bonitos", "Os deseo lo mejor", "Preciosa pareja", "Me alegro tanto de que estéis creciendo juntos y poder verte feliz" o "¡Viva el amor!", han comentado.

Están locamente enamorados el uno del otro y solo hay que ver los mensajes que se dedican para darse cuenta. "Gracias por acompañarme en este viaje apasionante, lleno de aventuras y sonrisas entre los lugares que nunca habíamos visto pero que siempre habíamos soñado", dijo Jesús junto a varias fotos de su escapada a Fuerteventura el pasado mes de septiembre. "Gracias a ti, por hacer mi vida más bonita. Por quererme de la manera que lo haces, por demostrar y no prometer, por haberme dado momentos increíbles en este viaje, por enseñarme rincones maravillosos de esta isla de la que me he enamorado... llevábamos mucho tiempo planeando estas vacaciones y déjame decirte que si lo imaginaba espectacular vivirlo ha sido el triple de increíble, ha superado mis expectativas. ¡Gracias por existir! Te amo", le contestó la intérprete de Sentir cosquillitas.

Nuevos proyectos

La cantante onubense, que durante estos días ha retomado las grabaciones del programa Tu cara me suena, nos contó que está viviendo un renacer artístico y que ahora está disfrutando al máximo, haciendo lo que ella quiere hacer y cogiendo las riendas de su carrera para conseguir su sueño: que su música se escuche en cada rincón del mundo. "Ahora trabajo con el equipo de Antes muerta que sencilla, me han visto crecer y bueno, ya de pequeña había hecho reguetón, pop, rap... y estamos siguiendo la línea solo que a nivel actualizado. Ahora sí que estoy a gusto, sí que soy yo a nivel de imagen. También a nivel de música. En toda mi esencia. Y eso el público lo está sabiendo ver, me están siguiendo, apoyando, mi música cada vez llega a más sitios... Estoy contenta. Creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida", nos confesó el pasado mes de mayo.

